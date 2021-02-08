به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی ظهر امروز در یادواره عملیات والفجر ۸ و شهدای انقلاب اسلامی که در حسینیه ثارالله اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: از همان ابتدای انقلاب تا به اکنون جوانان با رشادت‌های خود موفقیت‌های بی‌مثل و نظیری را در تاریخ به ثبت رسانده‌اند که انجام عملیات والفجر ۸ با فرماندهی عالمانه و حضور رزمندگان رشید ایران اسلامی و سربلندی در این عملیات تنها گوشه‌ای از این رشادت‌هایی است که به موفقیت و سربلندی خاتم شده است.

وی با اشاره به اینکه در طول تاریخ انقلاب مستکبران هرگز دست از دشمنی با ایران اسلامی برنداشته‌اند، اضافه کرد: در طول ۴۲ سال گذشته دست‌اندازی‌های زیادی به سوی مرز و بوم ایران اسلامی از سوی معاندان و اغیار انجام شده است که خوشبختانه به سبب رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی و همچنین درایت و بینش ملت غیور ما هیچ یک از این نقشه‌های پلید دشمن به بار ننشسته است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر بنیه قوی انقلاب اسلامی تصریح کرد: دشمنان و رقبای به ظاهر دوست ایران اسلامی به خوبی به این مسئله واقف‌اند که ریشه انقلاب اسلامی از همان بدو تشکیل نظام قوی بوده و هیچ خللی در سیستم اسلامی آن وارد نیست.

سردار فدوی با بیان اینکه کشور ما با تمام ناملایمات و فشار و مشکلات موجود این موضوع را به خوبی به دشمنان خود فهمانده است که ایران از پا درنمی‌آید، گفت: اکنون که در دهه پنجم انقلاب به سر می‌بریم این موضوع به خوبی برای دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران روشن گشته است که قدرت ایران روز به روز در حال گسترش است.

وی ادامه داد: به سبب عظیم‌ترین رویداد تاریخی و قرن که همان پیروزی شکوهمند انقلاب مردمی ایران است، اکنون بسیار از بزرگان و سران جهان به این موضوع اقرار دارند که اتحاد، وحدت و ولایت در کشور ما حرف اول را می‌زند و هیچ یک از اغیار حق تجاوز به خاک ما را ندارد.

جانشین فرمانده کل سپاه بصیرت، دشمن‌شناسی و ولایتمداری را سه رمز موفقیت در چالش‌های فرهنگی و اجتماعی دانست و اظهار کرد: اگر ملت عزیز و غیور ما در تمامی مراحل کشوری سه اصل مهم بصیرت، بینش و ولایتمداری را سر لوحه اخلاق ایرانی خود قرار دهند بی‌شک از بسیاری از تنگناها و چالش‌های پیش رو که توسط دشمنان برنامه‌ریزی می‌شود، سربلند بیرون می‌آیند.

به گفته سردار فدوی هجمه‌های دینی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دشمن قابل پیش‌بینی نیست و برای استوار ماندن در مقابل چنین معاندانی باید نظام و ملت همواره در کنار هم بمانند و در عرصه وحدت و یکپارچگی خود را به نمایش بگذارند.