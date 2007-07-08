عده ای با واژه مبارزه با تروریسم به جنگ اسلام رفته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، دریا دار "آلن وست " در گفتگو با ساندی تلگراف اعلام کرد: صحبت از مبارزه با تروریسم، صحبت از برخورد با مسلمانان نیست .

وزیر جدید امنیت انگلیس افزود : باید در اینجا از افرادی که لفظ " مبارزه با تروریسم" را بر سر زبانها انداختند، انتقاد کرده و آنها را مورد نکوهش قرار دهم، زمانی که برای اولین بار این لفظ را شنیدم گفتم که این یک عبارت بیگانه است که با فرهنگ ما همخوانی ندارد؛ عده ای با استفاده از این عبارت به جنگ اسلام رفته و ضربات سنگینی را به یکی از بزرگترین ادیان جهان وارد کردند.

وست تصریح کرد : انگلیس در مسئله مبارزه با تروریسم با مشتی افراد مختلف و ناهمگون که سرمنشاء آنها عمدتا در خارج از کشور است، روبروست.

وی این افراد را "افرادی نژاد پرست، متعصب، در طمع قدرت، پول و احیا سنت خلیفه ‌گری بر روی زمین" خطاب کرد.

وزیر امنیت انگلیس ضمن اشاره به این‌که روی صحبتش با جامعه مسلمانان نیست، تصریح کرد : من دوستان مسلمان بسیاری دارم که خود را یک انگلیسی واقعی احساس می ‌کنند .

وی از مردم این کشور خواست با هوشیاری کامل همه رفتارها و تحرکات مشکوک افراد را به ‌دقت زیر نظر گرفته و هر خطر تروریستی را بلافاصله به مسئولان ذیربط گزارش دهند.

وست اطلاق لفظ "جنگ با ترور" درباره مبارزه با تروریسم را رد کرد و توضیح داد که این مبارزه ابدا معنای جنگ را ندارد، بلکه در تضاد کامل با ارزشهای یک جنگ واقعی است .