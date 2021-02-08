مجتمع فنی و مکانی آی سی تی زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مجتمع در راستای اجرای سیاست‌ها و قانون برنامه پنجم و ششم توسعه کشور و با اهداف ایجاد بستر و توسعه شبکه ملی اطلاعات، همچنین ایجاد دسترسی راحت‌تر مردم به خدمات متمرکز و مدیریت یکپارچه در ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات استانی و نیز در راستای تکالیف این وزارت‌خانه برای ایجاد و تجهیز مجتمع‌های فنی و عملیاتی ICT راه‌اندازی شد.

احداث مجتمع فنی و مکان ICT استان زنجان مشتمل بر شش طبقه با زیربنای ۵۸۸۷ مترمربع از آذرماه سال ۹۶ آغاز شد و با سپری کردن شوک‌های اقتصادی و بیماری همه‌گیر کرونا، با استمرار فعالیت پیمانکاران، مشاوران و دست‌اندرکاران پروژه، پس از ۳۶ ماه پرتلاش تجهیز و راه‌اندازی شد و امروز با حضور محمدجواد آذری‌جهرمی به بهره‌برداری رسید.

این مجتمع با فضاهای کاربردی برای مدیریت یک‌پارچه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، خدمات ارتباطی عمومی روستایی، پایش فرکانس، مدیریت زیرساخت ارتباطات استان، باجه‌های عملیاتی پست و پست بانک، دارای فضای مستقل و مناسب برای کسب و کارهای نوآفرین و فضاهای کاربردی دیگر، از جمله سرور روم با قابلیت توسعه به دیتا سنتر از محل بودجه عمرانی طرح ایجاد و توسعه متوازن منطقه‌ای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد و تجهیز شد.

گفتنی است، مجتمع ICT استان زنجان با سرمایهگذاری بالغ بر ۳۲ میلیارد تومان احداث و ساختمان این مجتمع به نام شهید شهریاری مزین شده است.