کشف ۱۵۴ هزار عدد تخم مرغ تاریخ مصرف گذشته در چالوس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر خسروی اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر عرضه تخم مرغ‌های غیر بهداشتی توسط فردی در شهرستان چالوس، موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.



وی افزود: در اجرای این مأموریت، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی متهم را که با جمع آوری تخم مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته از استان‌های مختلف کشور با دستکاری در تاریخ تولید و انقضا آن را روانه بازار می‌کرد، شناسایی کردند.



سرهنگ خسروی، تصریح کرد: پس از هماهنگی‌های قضائی، با همکاری مأموران اداره بهداشت شهرستان در بازدید از محل نگهداری غیر بهداشتی کالا توسط متهم ۱۵۴ هزارو ۶۸ عدد تخم مرغ به همراه چند دستگاه تاریخ زن کشف شد.



وی همچنین، خاطرنشان کرد: ضمن پلمب محل نگهداری کالا، متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.



فرمانده انتظامی شهرستان چالوس در خاتمه با تاکید بر دقت مردم در زمان خرید کالا از جمله کالاهای سلامت محور، از آنان خواست: درصورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را سریعاً به پلیس ۱۱۰ و مراکز بهداشتی اطلاع دهند.