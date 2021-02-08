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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۵۸

رئیس اورژانس البرز خبر داد؛

نجات ۲ کوهنورد گرفتارشده در ارتفاعات البرز بعد از ۵ روز

نجات ۲ کوهنورد گرفتارشده در ارتفاعات البرز بعد از ۵ روز

کرج - رئیس اورژانس البرز از نجات دو کوهنورد از ارتفاعات ۱۲ هزار پایی پس از پنج روز توسط تیم اورژانس هوایی استان خبر داد.

مهرداد بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از نجات دو کوهنورد از ارتفاعات ۱۲ هزار پایی پس از پنج روز توسط تیم اورژانس هوایی استان البرز خبر داد.

وی بیان کرد: امروز درخواست نجات یک خانم و یک آقا که از پنج روز قبل به ارتفاعات البرز صعود کرده بودند اما به علت شرایط جوی در ارتفاعات قله ناز جاده چالوس در برف گیر افتاده بودند، توسط هلال احمر اعلام شد.

رئیس اورژانس البرز متذکر شد: در این راستا بالگرد اورژانس هوایی استان البرز به محل اعزام شده و هر دو نفر را در کمال صحت و سلامت نجات داده و به کرج انتقال داد.

کد مطلب 5142237

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