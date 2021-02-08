به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه کتاب‌خوانی «مسابقه کوفته‌پزی و هفت داستان دیگر» اثر کلر ژوبرت نویسندۀ مسلمان فرانسوی‌الاصل که توسط انتشارات به‌نشر منتشر شده است تا دهم اسفندماه ۹۹ تمدید شد.

کتاب حاضر، داستانی شیرین و خواندنی را با توجه به مضامین قرآنی بیان می‌کند. در هر کدام از این داستان‌ها نویسنده تلاش کرده است یکی از مفاهیم قرآنی را ترسیم و برای کودکان ملموس کند، به طوری که در پایان کودک را آماده پذیرش نکته مورد اشاره در داستان می‌کند و با طرح آیه قرآنی مورد نظر، در آخر کودک با یک آیه قرآنی آشنا شده و کاربرد آن را به خوبی از خلال داستانی که طراحی شد، می فهمد.

مجموعاً ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی برای برگزیدگان این مسابقه در نظر گرفته شده که ۲۴ جایزه ۳ میلیون ریالی، ۲ جایزه ۵ میلیون ریالی و ۲ جایزه ۱۰ میلیون ریالی را شامل می‌شود.

مخاطبان برای تهیه کتاب و سوالات مسابقه می‌توانند عدد ۴ را به ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۰۰۰ ارسال کنند و یا به فروشگاه‌های انتشارات آستان قدس رضوی (به‌نشر) و همچنین کتاب‌فروشی‌های معتبر سراسر کشور مراجعه نمایند.

گفتنی است این مسابقه با مشارکت شبکه پویا و نهال، مرکز رسانه‌ای شیرازه و انتشارات به‌نشر برای کودکان برگزار می‌شود.