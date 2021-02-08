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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۲۳

مسابقه کتاب‌خوانی «مسابقه کوفته‌پزی و هفت داستان دیگر» تمدید شد

مسابقه کتاب‌خوانی «مسابقه کوفته‌پزی و هفت داستان دیگر» تمدید شد

مسابقه کتاب‌خوانی «مسابقه کوفته‌پزی و هفت داستان دیگر» اثر خانم کلر ژوبرت نویسندۀ مسلمان فرانسوی‌الاصل که توسط انتشارات به‌نشر منتشر شده است تا دهم اسفندماه ۹۹ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه کتاب‌خوانی «مسابقه کوفته‌پزی و هفت داستان دیگر» اثر کلر ژوبرت نویسندۀ مسلمان فرانسوی‌الاصل که توسط انتشارات به‌نشر منتشر شده است تا دهم اسفندماه ۹۹ تمدید شد.

کتاب حاضر، داستانی شیرین و خواندنی را با توجه به مضامین قرآنی بیان می‌کند. در هر کدام از این داستان‌ها نویسنده تلاش کرده است یکی از مفاهیم قرآنی را ترسیم و برای کودکان ملموس کند، به طوری که در پایان کودک را آماده پذیرش نکته مورد اشاره در داستان می‌کند و با طرح آیه قرآنی مورد نظر، در آخر کودک با یک آیه قرآنی آشنا شده و کاربرد آن را به خوبی از خلال داستانی که طراحی شد، می فهمد.

مجموعاً ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی برای برگزیدگان این مسابقه در نظر گرفته شده که ۲۴ جایزه ۳ میلیون ریالی، ۲ جایزه ۵ میلیون ریالی و ۲ جایزه ۱۰ میلیون ریالی را شامل می‌شود.

مخاطبان برای تهیه کتاب و سوالات مسابقه می‌توانند عدد ۴ را به ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۰۰۰ ارسال کنند و یا به فروشگاه‌های انتشارات آستان قدس رضوی (به‌نشر) و همچنین کتاب‌فروشی‌های معتبر سراسر کشور مراجعه نمایند.

گفتنی است این مسابقه با مشارکت شبکه پویا و نهال، مرکز رسانه‌ای شیرازه و انتشارات به‌نشر برای کودکان برگزار می‌شود.

کد مطلب 5142240

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