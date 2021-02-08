به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت بهپرداخت ملت، دوازدهمین جشنواره کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور، در مرکز همایشهای بین المللی صداوسیما در بهمن ماه ۱۳۹۹ برگزار شد.
محمدرضا نمازی، مدیرعامل به پرداخت ملت با بیان اینکه کار آفرینی نقش اساسی و محوری در توسعه فناوری و ایجاد توانمندیهای کشور داشته و یکی از بهترین پیامدها آن، اشتغال زایی در جامعه میباشد که این شرکت توانسته است با نیروی جوان و متخصص خود، رشد اقتصادی کشور را شتاب بخشد و آثار اجتماعی مناسبی برای کشور به وجود آورد.
وی افزود، شرکت به پرداخت ملت به پاس این رویکرد خلاقانه و مدبرانه، موفق به کسب دریافت لوح سپاس و تندیس دوازدهمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان و تکریم از مدیران اشتغالزای کشور " در این جشنواره گردید، امید است در جهت ارتقای فرهنگ کسب و کارهای نوین همچنان سرآمد و پبشتاز باشیم.
این شرکت در مهرماه امسال براساس نشریه معتبر نیلسون ریپورت با دو پله صعود نسبت به ردهبندی سال ۲۰۱۸، در جمع ۱۳ شرکت برتر پرداخت الکترونیک جهان قرار گرفت است.
بر اساس جزئیات این رنکینگ جهانی، شرکت بهپرداخت ملت در بین شرکتهای مستقل غیرگروهی ، پنجمین PSP برتر جهان محسوب میشود.
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