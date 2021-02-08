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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۱۲

رئیس سازمان انرژی اتمی:

استقلال‌طلبی ملت ایران خارج از تحمل دشمنان است

استقلال‌طلبی ملت ایران خارج از تحمل دشمنان است

قزوین- رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: آنچه موجب خشم دشمنان علیه ما می‌شود توان هسته‌ای و حتی قدرت نظامی ما نیست، بلکه این ملت تحمل روحیه استقلال طلبی ما را ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی در جلسه شورای اداری استان قزوین که ظهر دوشنبه در سالن جلسات شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: انقلاب اسلامی یک موهبت الهی است که به ما اعطا شده و باید همه توان خود را در بالندگی، حفظ و حراست از آن به کار ببریم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: ما باید به خاطر مسلمان و ایرانی زاده شدن، در قبال نعمتی که از بدو تولد به ما داده شده است شاکر باشیم، معنای حقیقی جهان در آموزه‌های پیامبر رحمت نهادینه شده است و بسیاری از افراد در کره زمین از آن دور و بی‌بهره هستند.

صالحی عنوان کرد: آنچه موجب خشم دشمنان علیه ما می‌شود توان هسته‌ای و حتی قدرت نظامی ما نیست، بلکه این دشمنان این ملت تحمل روحیه استقلال طلبی این ملت را ندارند.

وی ادامه داد: روزی در کشور ما هر آنچه آمریکا تصمیم گیری می‌کرد اتفاق می‌افتاد و امروز ایران اسلامی یک کشور مستقل در همه زمینه‌ها است و بدیهی است که دشمن نمی‌تواند این اتفاق را تحمل کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشور خاطرنشان کرد: ما این فرصت و توفیق را یافته‌ایم که در نظام اسلامی خدمت کنیم که یک موهبت است.

آیت الله عبدالکریم عابدینی نیز در این جلسه یادآور شد: خداوند در آیه ۱۰۵ سوره بقره می‌فرماید که کافران دوست ندارند هیچ خیری به شما برسد و موفقیت مسلمانان همواره موجب عصبانیت آنها می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال در آیه ۱۰۲ سوره نساء اشاره شده است که دشمنان همواره علاقه دارند که مسلمانان از قدرت نظامی غافل شوند، امروز به وضوح در اعمال دشمنان این دو موضوع که در قرآن کریم از آنها یاد شده است را می‌بینیم.

کد مطلب 5142260

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