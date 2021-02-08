به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر محمدی پناه، ظهر امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد با اشاره به اینکه اولین پروژه طرح اقدام ملی مسکن کشور در یزد افتتاح و بهره برداری می شود، اظهار داشت: این طرح به همت ستاد اجرایی فرمان امام استان یزد اجرا شده و تلاش می کنیم در سالروز میلاد حضرت علی (ع) از آن بهره برداری کنیم.

وی عنوان کرد: پروژه ۲ هزار واحدی دیگری نیز ظرف ۲۰ روز آینده در بلوار مدرس آغاز خواهد شد که این پروژه به صورت شهرکی در محله احداث می شود.

محمدی پناه، اشتغالزایی را مشکل اصلی مردم دانست و گفت: از شش ماه دوم سال ۹۸ طرحی در یزد آغاز شده که بر اساس آن، ۱۰ نفر به عنوان تسهیل‌گر، رابط ستاد اجرایی فرمان امام و مردم روستاها هستند و با اهلیت سنجی افراد، طرح‌های اشتغالزایی را برای آنها به مرحله اجرا در می آورند.

وی عنوان کرد: تاکنون بیش از هزار و ۶۰۰ طرح در این زمینه عملیاتی و برای ۴ هزار و ۹۰۰ نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد شده است.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود در مورد سیل ابرکوه یادآور شد: در سیل ابرکوه ۵۰۰ دام تلف شده بود که از سوی ستاد اجرایی فرمان امام، جبران خسارت آن بر عهده گرفته شده و به زودی دام خریداری و در اختیار دامداران روستاهای سیل زده قرار خواهد گرفت.

وی از برنامه ریزی برای مرمت قنوات آسیب دیده در این سیل توسط بنیاد برکت خبر داد و گفت: در مورد راه اندازی صنعت پوشاک نیز آمادگی های اولیه در زمینه آموزش و خرید تجهیزات توسط ستاد اجرایی فرمان امام وجود دارد.