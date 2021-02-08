زمان ثبت نام از کاندیداهای فدراسیون دوچرخه سواری مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از گذشت یک ماه و نیم از پایان دوره ریاست قبلی فدراسیون دوچرخه سواری، وزارت ورزش برگزاری انتخابات این فدراسیون را با تعیین زمان مقرر برای نام نویسی از کاندیداها در دستور کار قرار داد.

بر این اساس قرار است مهلت ۱۰ روزه قانونی برای ثبت نام کاندیداهای ریاست فدراسیون دوچرخه سواری از شنبه هفته آینده (۲۵ بهمن ماه) آغاز شده و تا ۶ اسفندماه ادامه خواهد داشت.

خسرو قمری رئیس پیشین فدراسیون دوچرخه سواری بود. ریاست چهارساله قمری در این فدراسیون ۶ دی ماه به پایان رسید. از ۲۴ دی ماه هم افشین داوری به عنوان سرپرست امور این فدراسیون را عهده دار شده است.