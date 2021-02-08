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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۲۰

معاون کمیته امداد استان ایلام خبر داد؛

اهدای ۵۰ سری جهیزیه به نوعروسان ایلامی به مناسبت دهه فجر

اهدای ۵۰ سری جهیزیه به نوعروسان ایلامی به مناسبت دهه فجر

ایلام-معاون امور حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان ایلام از اهدای ۵۰ سری جهیزیه به زوج های نیازمند این استان در دهه فجر امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلیمانی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: این اقلام جهیزیه با مشارکت این نهاد و خیرین تهیه و در اختیار زوج‌های مددجو در چند شهرستان این استان قرار گرفته‌اند.

وی ارزش هر سری جهیزیه برای هر زوج را ۱۵ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: در مجموع ارزش این اقلام جهیزیه بیش از ۷۵۰ میلیون تومان بوده است.

سلیمانی با عنوان اینکه هم اکنون تعداد زوج‌های در نوبت دریافت جهیزیه در این استان به حداقل رسیده است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون تعداد بیش از ۶۲۰ زوج نیازمند از این نهاد جهیزیه دریافت کرده‌اند.

کد مطلب 5142280

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