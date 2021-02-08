اهدای ۵۰ سری جهیزیه به نوعروسان ایلامی به مناسبت دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلیمانی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: این اقلام جهیزیه با مشارکت این نهاد و خیرین تهیه و در اختیار زوج‌های مددجو در چند شهرستان این استان قرار گرفته‌اند.

وی ارزش هر سری جهیزیه برای هر زوج را ۱۵ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: در مجموع ارزش این اقلام جهیزیه بیش از ۷۵۰ میلیون تومان بوده است.

سلیمانی با عنوان اینکه هم اکنون تعداد زوج‌های در نوبت دریافت جهیزیه در این استان به حداقل رسیده است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون تعداد بیش از ۶۲۰ زوج نیازمند از این نهاد جهیزیه دریافت کرده‌اند.