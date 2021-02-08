۷ بیمار کرونایی با شرایط بحرانی در چهارمحال و بختیاری بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار جدید بیماری کرونا در استان در بیستمین روز از بهمن ماه سال ۹۹ عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۲۷ بیمار با علائم بالینی مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی و بیمارستانی استان مراجعه داشته‌اند که از این تعداد ۲۸ بیمار با علائم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

وی گفت: طی ٢۴ ساعت گذشته علاوه بر موارد سرپایی، تست هفت مراجعه کننده بیمارستانی با علائم بالینی مشکوک به بیماری کووید ۱۹ که در مراکز درمانی بستری شده بودند مثبت قطعی اعلام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار کرد: هم اکنون ۸۳ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۵۹ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات هستند.

وی عنوان کرد: طی ٢۴ ساعت گذشته هیچ مورد جدید فوتی ناشی از ابتلاء به بیماری نوپدید کووید ۱۹ در استان گزارش نشده است و مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری کماکان ۷۵۸ نفر می‌باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تصریح کرد: هم اکنون هفت بیمار با شرایط بحرانی و حال عمومی نسبتاً بد در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند.