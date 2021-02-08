دمای هوا در چهارمحال و بختیاری روند افزایشی دارد

مهران چراغ پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده آن است که تا پنج روز آینده، جو استان نسبتاً پایدار است.

وی گفت: آسمان استان صاف کمی ابری و گاهی همراه با وزش باد خواهد بود و دمای هوا نیز روند افزایشی دارد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: دمای هوا در چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است.

وی ادامه داد: دمای هوا در شهرکرد حدود چهار درجه افزایش یافته است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حال حاضر لردگان با دمای هشت درجه سانتی گراد گرم‌ترین منطقه چهارمحال و بختیاری است.