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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۴۱

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

دمای هوا در چهارمحال و بختیاری روند افزایشی دارد

دمای هوا در چهارمحال و بختیاری روند افزایشی دارد

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: دمای هوا در چهارمحال و بختیاری روند افزایشی دارد.

مهران چراغ پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده آن است که تا پنج روز آینده، جو استان نسبتاً پایدار است.

وی گفت: آسمان استان صاف کمی ابری و گاهی همراه با وزش باد خواهد بود و دمای هوا نیز روند افزایشی دارد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: دمای هوا در چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است.

وی ادامه داد: دمای هوا در شهرکرد حدود چهار درجه افزایش یافته است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حال حاضر لردگان با دمای هشت درجه سانتی گراد گرم‌ترین منطقه چهارمحال و بختیاری است.

کد مطلب 5142300

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