«تئاتر فجر ۳۹» به ایستگاه پایانی رسید/ برگزیدگان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به پایان راه خود رسید و مراسم اختتامیه این جشنواره با حضور سید محمدمجتبی حسینی معاون هنری وزیر ارشاد، قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی، حسین مسافرآستانه دبیر جشنواره سی و نهم و تعدادی از مدیران تئاتر، فرزندان شهید فخری‌زاده و با حضور جمعی از هنرمندان شرکت‌کننده در این دوره جشنواره تئاتر فجر در تالار وحدت برگزار شد.

این مراسم که با حفظ پروتکل‌های بهداشتی و با ظرفیتی محدود رأس ساعت ۱۸:۳۰ با تلاوت کلام الله مجید و سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

در ابتدای مراسم پیام تصوری سیدمجتبی حسینی معاون هنری وزیر ارشاد پخش شد. وی در این پیام تصویری درباره شرایط یک سال گذشته تئاتر و ممارستی که برای برگزاری سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر وجود داشت، سخن گفت و اظهار امیدواری کرد روزگار فتح و ظفر بر ویروس کرونا نزدیک است.

سپس پیام تصویری قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی پخش شد.

حین پخش پیام تصویری قادر آشنا، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با کمی تأخیر، وارد تالار وحدت شد.

آشنا در پیام خود بر این نکته تأکید کرد که پروتکل‌های بهداشتی در برگزاری این جشنواره مدنظر بود و با عزم عالی هنرمندان و حمایت مسئولان این جشنواره برگزار شد.

در ادامه پیام تصویری حسین مسافرآستانه دبیر سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر در تالار وحدت پخش شد. وی در سخنان خود اظهار کرد آثار هنرمندان طی یکسال اخیر به موضوعاتی پرداخته که مسایل روز مردم و جامعه است و این امر بیانگر نگاه مشترک هنرمندان با مردم جامعه است.

سپس نیما کرمی مجری مراسم با اجرای زنده موسیقی توسط احسان تارخ و گروهش، روی صحنه تالار وحدت حضور پیدا کرد.

برگزیدگان بخش پوستر و عکس

اولین بخش اهدای جوایز مراسم اختتامیه سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به بخش پوستر و عکس جشنواره اختصاص داشت که با حضور مهدی آشنا و محمد ژیان اولین جوایز به شرح ذیل اهدا شد:

رتبه سوم بخش عکس به مریم قهرمانی‌زاده برای نمایش «مری پاپینز»، رتبه دوم به فاطمه حسن‌پور زعفرانی برای نمایش «جانکاه» اهدا شد.

در ادامه جایزه رتبه اول این بخش به نام مریم جعفری نمین برای نمایش «سوختن» اعلام شد که نیما کرمی اعلام کرد اشتباهی در اعلام نتایج رخ داده و شهریار دبیری برای نمایش «فرانکشتاین» رتبه اول این بخش را از آن خود کرده است.

سپس برگزیدگان بخش پوستر معرفی شدند. در این بخش رتبه سوم به سینا افشار برای نمایش «اسم»، رتبه دوم سروش حیدری برای نمایش «شاه‌شکار» و رتبه اول به مهدی رایگانی برای نمایش «دراکولا» اهدا شد.

گرامیداشت یاد شهید فخری‌زاده

در این بخش از مراسم کلیپی در بزرگداشت یاد شهید محسن فخری‌زاده پخش شد.

در این کلیپ پسران شهید درباره علاقه شهید به موسیقی اصیل ایرانی و بها و اهمیت دادن ایشان به هنر و هنرمندان سخن گفتند.

با پایان پخش این تصاویر با حضور سیدعباس صالحی وزیر ارشاد، معاون هنری وزیر، مدیرکل هنرهای نمایشی و حجت‌الاسلام بهداروند، مهدی و حامد فخری زاده روی صحنه حضور پیدا کردند و از خانواده این شهید قدردانی به عمل آمد.

سپس جوایز بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و متروی تهران به آثار برگزیده اهدا شد. در این بخش نمایش‌های صحنه‌ای «برونسی» مرتضی شاه‌کرم و «سرباز» حسین پارسایی و نمایش‌های خیابانی «حباب زیر آب» از فلاورجان و «۶۵-۹۹» از اصفهان جایزه بنیاد را دریافت کردند.

سپس مدیریت شرکت متروی شهری تهران نیز از نمایش خیابانی «ژنرال» از زاهدان، نمایش صحنه‌ای «سه‌شنبه‌های لعنتی» از تهران و نمایش «پاشوره» از بجنورد قدردانی کرد.

در این بخش از مراسم گروه قطعه موسیقی سنتی با عنوان «گیان» به صورت زنده و به زبان کردی اجرا شد.

یکی از بخش‌های ویژه مراسم اختتامیه سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر تجلیل از ۴ چهره پیشکسوت عرصه تئاتر بود. در این بخش با حضور وزیر ارشاد، معاون هنری وزیر و دبیر سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر از بهرام ابراهیمی بازیگر تئاتر، رادیو، سینما و تلویزیون، همایون علی‌آبادی نویسنده و منتقد تئاتر، اختر تاجیک عکاس تئاتر و جمشید داورپناه نویسنده و کارگردان تئاتر خراسان شمالی تجلیل به عمل آمد.

وزیر ارشاد به احترام حاضران سخنرانی نکرد

بعد از بخش تجلیل از هنرمندان پیشکسوت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به احترام حاضران و مراسم و اینکه به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی هیچکدام از هنرمندان و حاضران روی صحنه صحبت نکردند، سخنرانی نکرد و تنها به تشکر و سپاس از هنرمندان تئاتر بسنده کرد.

در بخش دیگری از مراسم تصاویری از درگذشتگان هنر در یکسال گذشته همچون محمدعلی کشاورز، پرویر پورحسینی، عباس جوانمرد، بهمن مفید، چنگیز جلیلوند و کریم اکبری مبارکه و دیگر هنرمندانی که در سال سپری شده چشم از جهان فروبستند، پخش شد.

اتفاق عجیب در مراسم اختتامیه سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر اعلام و ترتیب بندی درهم اهدای جوایز بود که بی نظمی انکارناپذیری داشت و شرایط خوبی را رقم نزد. این بی نظمی از سوی برخی حاضران در مراسم نیز مورد انتقاد قرار گرفت.

در ذیل بر خلاف روند رخ داده در مراسم اختتامیه جشنواره سی و نهم برگزیدگان بخش‌های تله تئاتر، تئاتر خیابانی، رادیوتئاتر، دیگرگونه‌های اجرایی، سرباز انقلاب، گزارش صحنه‌ای، نمایشنامه نویسی و مسابقه بخش صحنه‌ای سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به ترتیب و تفکیک آمده است:

تله تئاتر

تدوین: علیرضا رضایی و آرمان کارخانه برای تدوین تله تئاتر «هزار و یک تو»

طراحی نور تصویر: مهدی گودرزی و میلاد شکیبا برای طراحی نور و تصویر تله تئاتر «آینه یک روز زنده است»

بازیگری زن: بهناز جعفری برای بازی در تله تئاتر «آینه یک روز زنده است»

متن: عبدالرضا حیاتی برای متن تله تئاتر «آتش در نیستان»

کارگردان تلویزیونی: شهرام گیل آبادی برای کارگردانی تله تئاتر «آینه یک روز زنده است»

کارگردان هنری: السا فیروزآذر برای کارگردانی هنری تله تئاتر «هزار و یک تو»

تئاتر خیابانی

طراحی حرکت: سامان شکیبا و سارینا شاد برای طراحی حرکت نمایش «مضحکه در مضحکه»

موسیقی: احمد صمیمی و امیرمحمد انصافی برای آهنگسازی نمایش «نبرد بام»

طراحی فضا: احمد صمیمی و مارال ایزدبخش برای طراحی نمایش «V.A.R»

بازیگری مرد: قدردانی از سامان شکیبا برای بازی در نمایش‌های «حباب زیر آب» و «مضحکه در مضحکه» و امیرحسین انصافی برای بازی در نمایش «مضحکه در مضحکه»، برگزیده: محمدهادی عطایی برای بازی در نمایش «نبرد بام»

کارگردانی: سمیه مهری برای کارگردانی «مضحکه در مضحکه» به عنوان کارگردان برتر و مهدی ضیائیان برای کارگردان نمایش «نبرد بام» به عنوان کارگردان برگزیده

طرح و ایده: قدردانی از احمد صمیمی و مارال ایزدبخش برای طرح و ایده نمایش «V.A.R»، برگزیده: سمیه مهری برای طرح و ایده نمایش «مضحکه در مضحکه»

جایزه بزرگ: هادی کیانی برای کارگردانی نمایش «واگویه های یک فشنگ جنون زده»

رادیو تئاتر

طراحی صدا و افکت: نرگس موسی پور برای نمایش رادیویی «اتاق ۲۴»

بازیگری مرد: عباس توفیقی بازیگر نمایش رادیویی «اتاق ۲۴» و ایوب آقاخانی بازیگر نمایش رادیویی «سین جیم» به عنوان بازیگر برتر و علی میلانی بازیگر نمایش رادیویی «سین جین» به عنوان بازیگر برگزیده

بازیگری زن: نوشین حسن زاده برای نمایش رادیویی «اتاق ۲۴»، آنیسا مصطفی پور برای نمایش رادیویی «بوسه بر ماه» و رزا مزیناینان برای نمایش رادیویی «قهرمان من تویی»

تهیه کنندگی: سامی یوسفی برای نمایش رادیویی «قهرمان من تویی»

نمایشنامه نویسی: سینا نیکوکار برای نمایشنامه رادیویی «سین جیم»

کارگردانی: مصطفی کولیوندی برای نمایش رادیویی «چریکه» به عنوان کارگردان برتر و علی بهرامی برای نمایش رادیویی «سین جیم» به عنوان کارگردان برگزیده

تقدیر از مجید آینه برای صدابرداری تمامی آثار حاضر در بخش مسابقه رادیویی

دیگرگونه‌های اجرایی

طراحی اجرا (کارگردانی): مهیار جوادی‌ها برای طراحی اجرای نمایش «تناسخ»

بهره گیری از مکان (کارگردانی): پویان محمودی برای نمایش «۱۵ ثانیه»

اجراگر (بازیگری): گلنوش قهرمانی برای نمایش «۱۵ ثانیه»

ایده اجرایی (نویسندگی): رضا سعیدی برای نمایش «حیاط ناتمام خانه ورنوسفادرانی»

سرباز انقلاب

موسیقی: مهدی کرمی برای نمایش «قاصد»

طراحی فضا: سیدمهرداد کاووسی برای نمایش «زهی خیال باطل»

بازیگری مرد: قدردانی از سیدمهرداد کاووسی برای نمایش «زهی خیال باطل»، برگزیده: سیدپویا امامی برای نمایش «زندگی با طعم باروت»

بازیگری زن: قدردانی از آرزو جعفری برای نمایش «قاصد»، برگزیده: نجمه مهرابی خوزانی برای نمایش «زندگی با طعم باروت»

طرح و ایده پردازی: مصطفی جعفری خوزانی برای نمایش «انگشتری» به عنوان برتر و سعید بادینی برای نمایش «ژنرال» به عنوان برگزیده

کارگردانی: سیدمهرداد کاووسی برای نمایش «زهی خیال باطل» و مجتبی خلیلی برای نمایش «زندگی با طعم باروت» به عنوان کارگردان برتر و سعید بادینی برای نمایش «ژنرال» به عنوان کارگردان برگزیده

کار برگزیده: نمایش «ژنرال» به کارگردانی سعید بادینی

گزارش صحنه‌ای

تصویربرداری: محمدرضا اکبری، پوریا سبحانی، احمد اسماعیلی و علی مسیح آبادی برای نمایش «اپیدمی»

صدابرداری: حمید نجفی راد برای نمایش «ننه دلاور»

تدوین: مجتبی اسماعیل زاده برای نمایش «خونه باد»

طراحی نور: رضا پورتراب زاده برای نمایش «اپیدمی»

کارگردان فنی: رضا دادویی برای نمایش «به مناسبت ورود اشکان»

جایزه ویژه هیأت داوران: شهرام گیل آبادی برای نمایش «یک دقیقه و سیزده ثانیه»

مسابقه نمایشنامه نویسی

رتبه سوم: مهدی علیپور اصل برای نمایشنامه «جنگ و صلح»

رتبه دوم: مهرداد رایانی مخصوص برای نمایشنامه «مردی که گل به دهان گریست»

رتبه اول: محسن عظیمی برای نمایشنامه «من پیپ هستم آقای دیکنز»

مسابقه صحنه‌ای

گریم: سارا اسکندری برای نمایش «سگدو»

موسیقی: حسین اصیلی مازغی و عبدالرضا سرابی برای نمایش «نگاهم به دریاست تا کسی آب را نبرد»

طراحی نور: احسان فلاحت پیشه برای نمایش «پنهان خانه پنج در»

طراحی لباس: سعید معروفی برای نمایش «تن ها»

طراحی صحنه: سعید مؤذنی برای «بهشت حکیم الله»

بازیگری زن: ویدا موسوی بازیگر نمایش «بهشت حکیم الله» به عنوان بازیگر برتر و آیه کیانپور بازیگر نمایش «سگدو» به عنوان بازیگر برگزیده

بازیگری مرد: گروه بازیگران نمایش «آبگوشت زهرماری» و حمیدرضا محمدی بازیگر نمایش «هار یا مردی که به هنگامه تولد هر دو دستش پر از خون بود» به عنوان بازیگران برتر و سروش طاهری بازیگر «سگدو» به عنوان بازیگر برگزیده

نمایشنامه نویسی: باقر سروش برای نمایشنامه «اتول سورون» به عنوان نمایشنامه نویس برتر و محمد چرمشیر برای نمایشنامه «سگدو» به عنوان نمایشنامه نویس برگزیده

کارگردانی: اوشان محمودی برای نمایش «پینوکیو» به عنوان کارگردانی برتر و نیما ایمان زاده برای نمایش «باب بارا» به عنوان کارگردان برگزیده

تقدیر ویژه هیأت داوران: نمایش «کمین ژاله» از قزوین

جایزه بزرگ: نمایش «باب بارا» از سنندج

آرمان میرزایی بازیگر نوجوان نیز در مراسم اختتامیه سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر از طرف مدیرکل هنرهای نمایشی برای حضور تأثیرگذار بر صحنه، جایزه ویژه‌ای را دریافت کرد.

اجرای زنده موسیقی آذربایجانی توسط وحید اسدالهی و ۲ فرزندش یکی دیگر از بخش‌های مراسم اختتامیه جشنواره سی و نهم بود.

حواشی:

بهناز جعفری بعد از دریافت جایزه خود از همه خواست تا برای آینده بهتر تئاتر کمک کنند. وی با بغضی که در گلو داشت از حاضران در مراسم خواست تا بایستند و به احترام زنده پرویز پورحسینی یک دقیقه سکوت کنند.

سروش طاهری بعد از دریافت جایزه بازیگری خود گفت: سال ۹۲ گفتم که روی صحنه جایزه گرفتم به وزیر وقت ارشاد گفتم که به عنوان دانشجو پولی ندارم و وزیر وقت هیچ واکنشی نشان نداد. الان هم بعد از گذشت چند سال همچنان پول ندارم.

عباس غفاری که به جای محمد چرمشیر برای دریافت جایزه نمایشنامه برگزیده بخش مسابقه صحنه‌ای روی صحنه رفت، گفت: آقای چرمشیر این جایزه را به درگذشته گان یک سال اخیر درگذشته اند تقدیم می‌کند.

گیل‌آبادی مدیرعامل خانه تئاتر بعد از دریافت جایزه ویژه بخش گزارش صحنه‌ای، گفت: اگر در دولت صدای بچه‌های تئاتر شنیده نشود تئاتری‌ها زیر چرخه بی‌عدالتی خورد می‌شوند. کمک کنید تا وضعیت معیشت هنرمندان تئاتر را بهبود ببخشیم.

وی ادامه داد: من چندین بار از جشنواره تئاتر فجر جایزه گرفته‌ام و اگر این بار نیز در جشنواره حاضر شدم به خاطر این بود که در کنار بچه‌های تئاتر باشم و بگویم تئاتر زنده است.

با وجود نبود سخنرانی، پایان مراسم با زمان ممنوعیت تردد شبانه همراه و چراغ‌های تالار وحدت به سرعت خاموش شد تا حاضران سالن و لابی را سریع‌تر ترک کنند.