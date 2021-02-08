خرید ۸ دستگاه اکسیژن ساز در ایلام/وجود ۵۰۰ تخت برای بیماران کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قیصوری صبح روز دوشنبه در نشست خبری مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان با اصحاب رسانه اظهار کرد: طی بازدیدهایی که از سوی مسئولان وزارت بهداشت در چند نوبت از مراکز درمانی استان در بحث خدمات رسانی و درمان بیماران کرونایی صورت گرفته است، این استان جزو بهترین مناطق کشور در بخش ارائه خدمات کمی و کیفی به بیماران کرونایی قلمداد شده است.

وی افزود: برای رفع مشکلات و کمبودهای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان برای بیماران کرونایی، تاکنون هشت دستگاه اکسیژن ساز خریداری شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰۰ تخت عادی کرونا و ۱۰۰ تخت ویژه برای بیماران کرونایی در استان ایلام فراهم شده است.

قیصوری اضافه کرد: برای ارائه خدمات بهتر به بیماران کرونایی در بیمارستان امام خمینی شهر ایلام یک مخزن ۲۵ تنی اکسیژن مایع نیز تهیه شده است.

وی عنوان کرد: ۹۰۰ میلیارد ریال تجهیزات پزشکی برای آزمایشگاه مرکزی، بیمارستان‌ها و کلینیک‌های سطح استان خریداری شده است.

وی با اشاره به اینکه امکانات بسیار خوب دیگری در بخش اتاق عمل، ای سی یو، اورژانس و..برای مقابله با بیماری کرونا به استان منتقل شده است، گفت: ۲ آزمایشگاه تشخیص کرونا نیز در استان راه اندازی شده است.