به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برنامه «به وقت ایران» ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر با بیان اینکه اکنون در آستانه گام دوم قرار داریم،گفت: حوزه علم، حوزه ای است که در کارنامه جمهوری اسلامی کارنامه قابل دفاعی دارد. براساس مستندات متقن ملت ایران بعد از انقلاب توانسته در حوزه علم حرفی برای گفتن داشته باشد و در سطح بین المللی دارای جایگاه خوبی است.

وی افزود: در حال حاضر ایران در تولید علم رتبه پانزدهم یا شانزدهم را به خود اختصاص داده است که در رشته های مختلف ممکن است این رتبه بندی متفاوت باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: در گذشته و در نظام ارزیابی و نظام تولید علم نیاز به استقلال داشتیم و در حال حاضر توانسته ایم در برخی از فرآیندها به آن نقطه نزدیک شویم. منظور از استقلال، استقلال از داده دنیا نیست بلکه هدف استقلال مسیر گذاری و ریل گذاری در این راستا است.

متفکر آزاد تصریح کرد: ایران و ایرانی شایسته یک قله است و زیستن در دره پیشنهاد آنهایی است که این کشور را به خوبی نمی شناسند مقام معظم رهبری از کلید واژه ایران قوی بارها استفاده کرده اند، ساختار ایران قوی در سه حوزه قدرت نظامی، قدرت اقتصادی و قدرت علمی تعریف می شود و محصول نگاه استقلال گرایانه و قدرت گرایانه بعد از انقلاب به علم، ما را به این جایگاه رسانده است.

وی تاکید کرد: در جمعیت بین ۱۵سال و ۴۰ سال ۳۶میلیون نفر جوان داریم که ۱۴میلیون نفر از آنها دارای تحصیلات عالیه هستند و این کمیت، بستر رشد فرهنگی، سیاسی و علمی بوجود آورده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: داشتن رشد علم و به تبع آن رشد سایر حوزه ها مستلزم شکل گیری یک جریان است. دانشگاه های بزرگ و مادر کشور، پیشران این حوزه هستند و این ریل گذاری بر دوش دانشگاه های مادر است. دانشگاه تمدن ساز متشکل از بازوی داخلی است. بازوی داخلی ناظر به بعد داخلی و قدرتمند سازی ایران است و دانشگاه تمدن ساز کشور باید ایران قوی بسازد و ما را در مرزهای علم حرکت دهد که در بسیاری از حوزه ها به آن نزدیک شده ایم.

متفکر آزاد افزود: ایران نمی تواند در نهاد علم مقلد باشد و باید حرفی برای گفتن داشته باشد در این صورت است که داد و ستد علمی هم پس از آن حاصل می شود و برای رسیدن به این نقطه نیازمند سه تحول هستیم. تحول در رویه های جذب دانشجو و استاد است که اساتید باید وارد حوزه های استاد الهام بخش و نه صرفا تولید کننده یا توزیع کننده باشد. دوم، تحول در رویه های حکمرانی نهاد علم است و سوم، تحول در حکمرانی های بین المللی است.

وی بیان کرد: با وجود تحریم در حال حاضر کشور به لحاظ علمی قابل انکار نیست. علم دیگر متوقف در وزارت خانه های خاص نیست، علم بن مایه تمام تحرکات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی در کشور است و اینجاست که سیطره علمی معنا پیدا می کند.