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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۰۹

در ۲۴ ساعت گذشته اتفاق افتاد؛

ثبت ۲ فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه

ثبت ۲ فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ثبت ۲ فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته ۱۲ مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و ۳۹ مورد بیمار مثبت سرپایی نیز در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون ۱۴۱ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تعداد موارد فوت در اثر ابتلاء قطعی به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در استان ۲ نفر است که یک مورد مربوط به شهرستان کرمانشاه و دیگری مربوط به شهرستان پاوه است.

محمدی گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون، یک هزار و ۴۶۳ نفر است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۷ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۵۹ نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.

کد مطلب 5142325

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