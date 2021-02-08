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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۰۸

در نشست مسئولان حوزه حج تاکید شد؛

دارندگان قبوض حج تمتع اطلاعات خود را تکمیل کنند

دارندگان قبوض حج تمتع اطلاعات خود را تکمیل کنند

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، پذیرش و اعزام زائران حج و عمره، گفت: تمامی دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، نشست شورای برنامه ریزی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت امروز به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه درامور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی تشکیل شد.

در این جلسه داود باقری مسئول هماهنگی دبیرخانه کارگروه‌های ۲۱ گانه بازنگری فرآیندهای اجرایی در حوزه حج و زیارت و کامران اکبری مدیرکل دفتر برنامه ریزی، پذیرش و اعزام زائران حج و عمره درباره کارگروه بازنگری فرآیندهای حوزه ثبت نام، برنامه ریزی، حمل و نقل و اعزام گزارش دادند.

باقری گفت: این دبیرخانه فرآیندهای اجرایی را با استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران در مرکز و ۳۲ استان آماده کرده و بر اساس مصوبات صورت گرفته سامانه تشرف هوشمند سازی خواهد شد.

اکبری نیز گفت: نزدیک به یک میلیون و صد هزار نفر ودیعه گذار برای تشرف به حج تمتع داریم که اکثر این افراد به سامانه تکمیل اطلاعات ودیعه گذاران مراجعه نکردند و لازم است برای تکمیل و به روز رسانی اطلاعات خود اقدام کنند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم لزوم تسهیل دسترسی زائران برای همراهی در فرآیندهای حج را تاکید و خاطر نشان کرد: راه اندازی سامانه‌ای جامع که در برگیرنده فرآیندهای مختلف از جمله ثبت نام، اعزام، حمل و نقل، تغذیه و تدارکات و اسکان و… شود مدنظر قرار گرفته و مزایا و معایب آن بررسی شود تا بهترین روش اجرایی گردد.

در این جلسه سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت نیز در خصوص نحوه تأمین واکسن مننژیت و داروهای مورد نیاز برای حجاج در صورت برگزاری حج تمتع گزارش داد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت همچنین در ابتدای این جلسه، فرا رسیدن ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت و با اشاره به تاکید امام امت مبنی بر اینکه انقلاب متعلق به همه است، همگان را به تلاش بیشتر برای محقق شدن توصیه‌ها و رهنمودهای امام راحل قدس سره و مقام معظم رهبری مدظله و آرمان‌های انقلاب اسلامی فرا خواند.

کد مطلب 5142330

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