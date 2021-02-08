دارندگان قبوض حج تمتع اطلاعات خود را تکمیل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، نشست شورای برنامه ریزی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت امروز به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه درامور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی تشکیل شد.

در این جلسه داود باقری مسئول هماهنگی دبیرخانه کارگروه‌های ۲۱ گانه بازنگری فرآیندهای اجرایی در حوزه حج و زیارت و کامران اکبری مدیرکل دفتر برنامه ریزی، پذیرش و اعزام زائران حج و عمره درباره کارگروه بازنگری فرآیندهای حوزه ثبت نام، برنامه ریزی، حمل و نقل و اعزام گزارش دادند.

باقری گفت: این دبیرخانه فرآیندهای اجرایی را با استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران در مرکز و ۳۲ استان آماده کرده و بر اساس مصوبات صورت گرفته سامانه تشرف هوشمند سازی خواهد شد.

اکبری نیز گفت: نزدیک به یک میلیون و صد هزار نفر ودیعه گذار برای تشرف به حج تمتع داریم که اکثر این افراد به سامانه تکمیل اطلاعات ودیعه گذاران مراجعه نکردند و لازم است برای تکمیل و به روز رسانی اطلاعات خود اقدام کنند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم لزوم تسهیل دسترسی زائران برای همراهی در فرآیندهای حج را تاکید و خاطر نشان کرد: راه اندازی سامانه‌ای جامع که در برگیرنده فرآیندهای مختلف از جمله ثبت نام، اعزام، حمل و نقل، تغذیه و تدارکات و اسکان و… شود مدنظر قرار گرفته و مزایا و معایب آن بررسی شود تا بهترین روش اجرایی گردد.

در این جلسه سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت نیز در خصوص نحوه تأمین واکسن مننژیت و داروهای مورد نیاز برای حجاج در صورت برگزاری حج تمتع گزارش داد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت همچنین در ابتدای این جلسه، فرا رسیدن ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت و با اشاره به تاکید امام امت مبنی بر اینکه انقلاب متعلق به همه است، همگان را به تلاش بیشتر برای محقق شدن توصیه‌ها و رهنمودهای امام راحل قدس سره و مقام معظم رهبری مدظله و آرمان‌های انقلاب اسلامی فرا خواند.