اشتغال بیش از ۱۱ هزار مددجوی کمیته امداد فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل جوادی حقیقی با اشاره به اهمیت آموزشهای فنی و حرفهای و مهارتی برای اشتغال پایدار مددجویان گفت: یکی از رویکردها و سیاستهای این نهاد ارائه آموزشهای مبتنی بر اشتغال پایدار و متناسب با بازار کار و همچنین آمادهسازی نیروی کار ماهر برای ایجاد شغل است.
وی افزود: در همین راستا، طی ده ماه گذشته، ۱۹ هزار و ۳۷۴ نفر مددجو از آموزشهای فنی و تخصصی شامل آموزشهای مقدماتی، مهارتی و توسعه و پایدارسازی بهرهمند شدند همچنین پیرو آموزشهای فنی و حرفهای اجرا شده، با ایجاد تعداد ۹ هزار و ۵۵۹ طرح اشتغال، ۱۱ هزار و ۴۷۰ نفر از مددجویان شاغل شدند.
وی به محرومیتهای استان در زمینه اشتغال خانوارها اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیتهای استان، بهویژه در مناطق روستایی و کم برخوردار، بیشترین اشتغالزایی در این مناطق و در زمینه کشاورزی، صنایعدستی و دامپروری انجام میشود.
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