به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز در دهمین جلسه شورای اسلامی شهر مشهد پیرو نامه معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم به کمیسیون برنامه و بودجه و امور اداری شورا و به منظور پیشگیری از اختلاف بین ساکنین مجتمع های مسکونی، شورای شهر مشهد مصوب کرد: در صورت کمبود پارکینگ باید واحدهای بدون پارکینگ در سند مشخص شود که این مصوبه با مخالفت شدید محمد پژمان شهردار مشهد مواجه شد .

وی در این خصوص اظهار داشت: هر دستگاه اجرایی، جایگاه محدود و مشخصی دارد، انجام این امر ارتباطی با شهرداری ندارد و مربوط به سازمان ثبت اسناد است.

همچنین در این جلسه مصوب شد: شهرداری مشهد مکلف است از ارجاع تخلف عدم تامین پارکینگ مجتمع مسکونی به کمیسیون ماده 100(به جز مواردی که شهرداری اجازه احداث پارکینگ را نداده و یا تامین پارکینگ را بنا بر ضوابط الزامی نمی داند) خودداری نماید.

در بخش دیگری از این جلسه، شورا با تاکید بر لزوم اجرای اصل 44 قانون اساسی، شهرداری را موظف کرد ظرف مدت دو ماه سیاست خود را در باب شرح وظایف و نحوه اداره سازمانهای وابسته به شهرداری تدوین و به شورا تقدیم کند.

همچنین در این جلسه، شورای شهر مشهد در خصوص آسفالت کردن معابر و احداث پیاده رو مصوب کرد: آسفالت معابر اختصاصی با هر متراژ با تشخیص کمیته نظارتی آسفالت معبر و احداث پیاده رو به صورت مشارکتی و طبق ضوابط مربوطه (خودیاری) انجام شود.