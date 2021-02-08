به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، علی خاکی صدیق با اشاره به مصوبات پنجاه و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه گفت: بر پایه این مصوبات، کلاس‌های عملی دانشجویان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خارج از شهرهای قرمز و نارنجی که نیاز به خوابگاه ندارند با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار خواهد شد.

به گفته وی در این مصوبه آمده است؛ در صورتی که در هر اتاق خوابگاه یک دانشجو اقامت کند، استفاده از خوابگاه نیز مانعی ندارد.

معاون آموزشی وزارت علوم، در خصوص دیگر مصوبه ستاد یادشده نیز گفت: وزارت علوم، مجاز شده است با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با رعایت مفاد پروتکل آزمون‌های زبان و افزایش تعداد حوزه‌های آزمون، نسبت به برنامه‌ریزی و برگزاری امتحانات MSRT اقدام کند.

خاکی صدیق اظهار امیدواری کرد: این مصوبات بتواند برطرف کننده برخی کاستی‌ها در روند آموزش دانشجویان ناشی از شرایط شیوع بیماری کووید -۱۹ در کشور باشد.