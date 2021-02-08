انقلاب برای اعتلای ارزش های انسانی و اسلامی بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت الله رحیمی در مراسم آزادی زندانیان جرایم غیر عمد بیان کرد: انقلاب اسلامی مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی بر مبنای مفاهیم بلند و با ارزش استوار شده و انقلاب برای اعتلای ارزشهای انسانی و اسلامی بوده است.
استاندار فارس بیان کرد: چه ارزشی بالاتر از اینکه بتوانیم با ایجاد و تحکیم بنیانهای اخلاق و نوع دوستی، مخلوقی که در اثر قصور یا تقصیر گرفتار شده را از بند برهانیم.
رحیمی خاطرنشان کرد: احیا ارزشهایی همچون مروت و جوانمردی و دوستی قطعاً برگرفته از ارزشهای والای انسانی و اسلامی است که امروز و در مراسم ازادی این زندانیان نیز نمایانگر شده است.
وی بیان کرد: این از برکات جامعه اسلامی است که افرادی حاضرند از مال و آبروی خود هزینه کنند و موجب آزادی و رضایتمندی دیگران شوند که قطعاً یک سودای سودمندی با خدای بزرگ است و اجر و پاداش آن نیز به دست ذات اقدس الهی خواهد بود.
استاندار فارس با اشاره به اینکه در شرایط کنونی جامعه به ترویج ارزشهایی همچون نوع دوستی و مروت نیاز دارد، عنوان کرد: در راستای ترویج این ارزشها امروز شاهد آزادی ۱۱۰ زندانی جرایم غیر عمد در استان هستیم که با همراهی خیران و تلاشهای نهادهای قضائی، انتظامی و اجرایی آزاد میشوند.
وی تاکید کرد: بزرگوارانی که در این مسیر گام بر میدارند نجات یک فرد را انجام نمیدهند بلکه سبب نجات جامعه میشوند.
استاندار فارس همچنین از دست اندرکاران زندان خواست با ارائه آموزشهای مقدماتی پیش از آزادی زمینهای فراهم کنند تا این افراد اشتباهات گذشته را تکرار نکنند.
رحیمی از تلاشهای سازمان زندانها برای بازسازی، احیا، نوسازی و بهسازی محیط زندان تقدیر کرد و افزود: این اقدام اتفاقات مبارکی را در زندان رقم میزند و در حرکت افراد به سمت قانونگرایی و قانونمداری و رعایت هنجارهای اجتماعی اثر گذار خواهد بود.
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