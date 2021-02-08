به گزارش خبرنگارمهر، فرزاد فیروزی ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهارکرد: در ۹ ماهه اول سال جاری در خراسان‌جنوبی در واحدهای ملکی تأمین اجتماعی یک میلیون و ۱۰۰ هزار رکورد خدمتی و در مراکز قرارداد تأمین اجتماعی یک میلیون و ۳۰۰ هزار رکورد خدمتی ثبت شده است.

مدیردرمان تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: تا این لحظه به صورت ماهیانه ۲۰ میلیارد تومان در حوزه درمان هزینه کرده‌ایم که ۱۰ میلیارد تومان به صورت مستقیم و ۱۰ میلیارد تومان نیز به صورت غیر مستقیم بوده است.

فیروزی با اشاره به اینکه از یکم اسفند ماه شاهد توقف تولید دفترچه‌های بیمه درمانی تأمین اجتماعی و حذف آنان از فرایند درمان خواهیم بود، ادامه‌داد: با توجه به زیرساخت‌های فراهم شده برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی نیازی به وجود دفترچه برای دریافت خدمات درمانی در تأمین اجتماعی نیست.

ارائه خدمت درمانی با یکی از سه مدرک هویتی

وی گفت: از یکم اسفند ماه افراد با داشتن مدارک هویتی چون کارت ملی یا شناسنامه، و یا دفترچه بیمه‌ای که از قبل داشته‌اند، می‌توانند از خدمات درمانی تأمین اجتماعی استفاده کنند.

مدیردرمان تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی اظهارکرد: دفترچه‌ای که افراد از قبل داشته‌اند، ممکن است اعتبار هم نداشته باشد که باز هم خدمات براساس آن ارائه خواهد شد چرا که برای ما مهم صفحه اول دفترچه و همان اطلاعات هویتی فرد است.

فیروزی بیان‌کرد: نوزادان تازه متولد شده نیز تا قبل گرفتن شناسنامه نیز با ارائه کدملی مادر از خدمات درمانی و پزشکی بهره مند خواهند شد.

وی ادامه‌داد: علاوه بر ارائه یکی از سه مدرک هویتی، بحث استحاق دریافت خدمات درمانی نیز بسیار حائز اهمیت است که افراد از چند روش می‌توانند دریابند که استحقاق دریافت خدمت درمان تأمین اجتماعی را دارند یا خیر.

روش‌های استحقاق سنجی

مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی گفت: مراجعه به سایت https://medical.tamin.ir، شماره‌گیری کد #۱۴۲۰*۴*، شماره‌گیری کد #۱*۱۴۲۰*۴*، اپلیکیشن موبایلی من و استفاده از کد #۱۶۶۶* از جمله روش‌هایی است که بیمه شدگان با استفاده از آن می‌توانند استحاق خود مبنی بر دریافت خدمات درمانی را دریابند.

فیروزی اظهارکرد: ممکن است برخی از افراد بگویند که حق بیمه خود را به موقع پرداخت کرده‌اند ولی در سامانه و با استفاده از روش‌های گفته شده مشمول و یا استحاق دریافت خدمات، تشخیص داده نشده‌اند که این افراد می‌توانند از طریق سامانه ۱۴۲۰ مشکل خود را پیگیری کنند.

وی بیان‌کرد: از بیمه‌شدگان درخواست می‌کنیم تا یکم اسفند ماه به سایت https://eservices.tamin.ir مراجعه و اطلاعات هویتی خود و از جمله شماره موبایل را ثبت کنند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی با اشاره به الکترونیکی شدن نسخ گفت: در مواردی چون قطعی برق و یا اینترنت و …پزشک می‌تواند از یک برگه کاغذ برای نوشتن نسخه استفاده کند به شرط آنکه برگه دارای تاریخ، نام و نام خانوادگی بیمار، کد ملی بیمار و حتی الامکان کدرهگیری استحقاق درمان را داشته باشد.

فیروزی افزود: بیماران اورژانسی نیاز به استحقاق‌سنجی ندارند و بعد از پایداری وضعیت بیمار این بررسی انجام می‌شود.