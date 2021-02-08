دانشگاه کوثر بجنورد نباید ادغام شود/لزوم افزایش دانشگاه تک جنسیتی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین رضا نوری صبح امروز در دیدار مسئولان دانشگاه تک جنسیتی کوثر بجنورد، اظهار کرد: دانشگاههای تک جنسیتی در کشور تاکنون توفیقهای زیادی داشته و بسیاری از آسیبهای موجود در سایر دانشگاهها را نداشتهاند.
امام جمعه بجنورد ادامه داد: میزان کاهش آسیبها در دانشگاههای تک جنسیتی بهاندازهای است که حتی برخی از کشورهای غیر متدین هم به این نتیجه رسیدهاند که اگر دانشگاه تک جنسیتی باشد، بسیاری از آسیبها را در درون خود نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه نظر نظام تقویت اینگونه دانشگاهها است، افزود: مسئولان این دانشگاه باید با قدرت و قوت کار خود را ادامه داده و دلسرد نشوند.
حجتالاسلام والمسلمین نوری خطاب به با تأکید بر لزوم رفع کاستیهای این دانشگاه، اضافه کرد: همچنین باید در زمینه فعالیت دانشگاه کوثر در بجنورد کار تبلیغی مناسبی صورت گرفته و مباحث و برکات این دانشگاه برای جامعه تبیین شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی بیان داشت: تحصیل بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ دانشجوی خواهر در این دانشگاه آن هم تنها پس از گذشت چند سال از آغاز به کار آن، نشاندهنده اقبال خانوادهها به این دانشگاه است که این اقبال و استقبال به معنای خواست و تمایل عمومی مردم و خانوادهها به اینگونه دانشگاهها است.
وی با اشاره به ضرورت تلاش برای جذب کمکهای خیران و واقفان به این دانشگاه، افزود: جذب کمکهای خیران و هدایت موارد جدید وقف به سمت دانشگاه کوثر میتواند کمک خوبی در این زمینه باشد.
حجتالاسلام والمسلمین نوری با اشاره به زمزمههای ادغام برخی از دانشگاههای استان با یکدیگر، گفت: برخی ادغامها با صلاح دید وزارت خانه و دلیل موجه متولیان انجام میشود؛ اما در مورد بعضی از دانشگاهها به دلیل برخورداری مجموعه از سیاست خاص، ادغام شدن معنا ندارد که ازجمله این مراکز، دانشگاه تک جنسیتی کوثر است.
امام جمعه بجنورد در انتها با تأکید بر اینکه دانشگاه کوثر باید الگویی برای سایر مناطق کشور باشد نه اینکه ادغام شود، گفت: باید بهگونهای برنامهریزی و فعالیت شود که شمار دانشگاههای تک جنسیتی در کشور افزایش یابد نه اینکه همین دانشگاههای موجود نیز ادغام شوند.
نظر شما