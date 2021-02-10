به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت رزمندگان اسلام در لبیک به رهنمودهای حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی) خطاب به مداحان بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

دهه مبارک فجر و چهل و دومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، بر ملت مؤمن و انقلابی ایران و رهبر حکیم انقلاب مبارک باد. خداوند متعال را همواره شاکر بوده و در پیشگاه با عظمتش سجده شکر به جای آورده، که امت اسلام و ملت ایران را از رهبری حکیم برخوردار کرده است.

رهبری از سلاله رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) که در بیش از سه دهه گذشته، با هدایت‌ها رهنمودها و راهبری‌های راهبردی خویش، انقلاب و جمهوری اسلامی را حفظ و کشور و ملت ایران را با وجود تمامی تنگناها و تنگه‌های صعب العبور، به سلامت به پیش برده‌اند.

در این سال‌های طولانی به تجربه ثابت شده است که هرگاه مسئولان، جریان‌های سیاسی و اقشار گوناگون جامعه، رهنمودها و توصیه‌های راهبردی حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) را جدی گرفته و در عمل برای تحقق آن تمام توان خود را به کار بسته‌اند، موفقیت‌ها، پیشرفت‌ها و نتایج درخشان، یکی پس از دیگری رقم خورده است.

معظم‌له در بیانات حکیمانه و ارزشمند خود در دیدار با مداحان به مناسبت سالروز ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها، رهنمودهای بسیار ارزشمندی را بیان داشته و بر اساس چندین توصیه راهبردی، مداحان اهل بیت عصمت و طهارت را برای ایفای وظیفه اسلامی و انقلابی در شرایط کنونی به اقتضای نیازهای جامعه فراخوان دادند.

هیأت رزمندگان اسلام که از جمع کثیری از مداحان انقلابی ولایتمدار در سراسر کشور بهره مند است، ضمن لبیک به این فراخوان، تمام همت و توان خود را برای اجرایی کردن امور زیر بر مبنای رهنمودهای حکیمانه حضرت ایشان با استفاده از ظرفیت‌های بی بدیل هیأت‌ها و قابلیت‌های انحصاری مداحان به کار خواهد بست:

۱- فرهنگ سازی و گفتمان سازی در جامعه در راستای ترویج اندیشه‌های بلند پیامبر عظیم الشأن اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین و تبیین، تبلیغ و ترویج الگوی زیست نبوی، علوی و فاطمی

۲- ترویج امر ازدواج آسان، به هنگام و بدون تأخیر و ضرورت فرزندآوری و تکثیر نسل

۳- گسترش ادب اسلامی در جامعه به عنوان یک معروف و پرهیز دادن از هر نوع بدگویی و بد زبانی به عنوان یک منکر

۴- اهتمام برای گسترش مطالعات معارفی و تاریخی مداحان و گفتمان سازی برای سخن متین و متقن گفتن از سوی آنان

۵ - تلاش بی وقفه برای حفظ هیأت‌ها با تمامی مختصات پسندیده و اثربخش آن، توأم با حفظ قالب‌های مداحی

امید آن است و انتظار می‌رود تمامی هیأت‌های مذهبی و مداحان عزیز در سراسر کشور رهنمودهای مقام معظم رهبری را سرلوحه فعالیت‌های مذهبی و تبلیغی خود قرار دهند.