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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۳۰

بازداشت سرکرده بارز داعشی در غرب عراق

بازداشت سرکرده بارز داعشی در غرب عراق

یک منبع امنیتی وابسته به فرماندهی عملیات حشد شعبی عراق در استان الانبار امروز دوشنبه از بازداشت یک سرکرده بارز داعشی در جریان عملیات پیشگیرانه در شهر الرمادی در غرب این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی وابسته به فرماندهی عملیات حشد شعبی عراق در استان الانبار امروز دوشنبه از بازداشت یک سرکرده بارز داعشی در جریان عملیات پیشگیرانه در شهر الرمادی در غرب این کشور خبر داد.

این منبع عراقی تاکید کرد: نیروهای امنیتی عراق عملیاتی پیشگیرانه در مناطق مختلف شهر الرمادی انجام دادند و طی آن موفق به بازداشت یک سرکرده داعشی شدند.

منبع عراقی افزود: این سرکرده داعشی بازداشت شده در عملیات های متعدد علیه نیروهای امنیتی عراق در هنگام تسلط داعش بر مناطق غربی عراق، مشارکت داشته است.

این منبع عراقی بیان کرد: نیروهای امنیتی عراقی این داعشی را در میان تدابیر شدیدی امنیتی به بازداشتگاه منتقل کردند تا از وی بازجویی به عمل آید و مکان اختفای دیگر تروریستهای داعشی و شبکه های خفته داعش را لو دهد.

گفتنی است که نیروهای امنیتی عراقی بسیار از سرکرده های داعشی را در مناطق مختلف استان الانبار بازداشت کرده اند.

کد مطلب 5142366

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