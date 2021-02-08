به گزارش خبرنگار مهر، احمد برادران ظهر دوشنبه در نشست خبری که در محل استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: مشارکت در امر انتخابات مستند به اخذ رأی است اما به رغم تمام چالش‌ها تاکنون شاهد حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رأی بودیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه دو انتخابات شوراهای شهری و روستایی و ریاست جمهوری را در پیش داریم، خاطرنشان کرد: نظارت بر امر انتخابات شوراهای شهر و روستا بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است و وزارت کشور هم مسئول اجرای قانون خواهد بود.

وی افزود: فرمانداران نیز با هماهنگی هیأت‌های نظارت فرآیند ثبت نام و سایر مراحل انتخابات را انجام می‌دهند که البته به دلیل محدودیت‌های کرونا ثبت نام‌ها به صورت مجزا صورت می‌گیرد.

برادران در ارتباط با موضوع انتخابات گفت: هزار و ۲۰۰ شعبه اخذ رأی در استان پیش بینی شده است؛ شروع ثبت نام برای انتخابات شوراهای شهر از بیستم اسفند تا ۲۶ اسفند، انتخابات روستایی و عشایری از شانزدهم فروردین تا ۲۲ فروردین سال آینده و ریاست جمهوری از ۲۱ اردیبهشت ماه خواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی به اقدامات حوزه اجتماعی اشاره داشت و تصریح کرد: ۲۲۳ تشکل مردم نهاد در سطح استان فعال هستند که مأموریت‌های حوزه اجتماعی را دنبال می‌کنند.

وی راه اندازی مجامع مشورتی در حوزه‌های مختلف، راه اندازی دفاتر تسهیلگری در حوزه بازآفرینی، راه اندازی دفاتر احزاب و تشکیل خانه احزاب را از مهم‌ترین اقدامات حوزه اجتماعی عنوان کرد.

برادران در خصوص شرایط بیماری کرونا در استان گفت: نسبت به بیماری کرونا در سطح استان عادی انگاری شده و آمار مراجعین سرپایی نیز رو به افزایش است که امیدواریم حساسیت‌های این حوزه و رعایت پروتکل‌های بهداشتی بیشتر شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی به حوزه اقدامات مرزی هم اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه ۳۰۸ کیلومتر مرز مشترک داریم، در بحث راه اندازی مرز آمادگی کامل داریم که امیدواریم کشور ترکمنستان هم این آمادگی را داشته باشند.

وی افزود: نظارت و مدیریت خوبی در نقاط مرزی را شاهد هستیم که دستگاه‌های مسئول نیز وظایف خطیر خود را در این حوزه انجام می‌دهند.

برادران بیان کرد: با اقدامات استاندار در سال جاری مجوز ۱۵ دستگاه دکل تلفن همراه از سوی وزیر ارتباطات برای نقاط مرزی صادر شده که قبل از این اقدام ۶۰ درصد پوشش اینترنت و تلفن همراه داشتیم که با این فرآیند این میزان پوشش به ۹۰ درصد رسیده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی در انتها گفت: موضوع تقسیمات در دستور کار وجود دارد اما فرآیند ارتقای تقسیمات نیازمند انجام کار خاص است اما به زودی شاهد ارتقای سطح شهرستان‌های استان خواهیم بود.