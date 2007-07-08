مصر برای ازسرگیری مذاکرات میان حماس و فتح تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هیئت امنیتی مصر که ماه گذشته پس از کنترل حماس برنوارغزه این منطقه را ترک کرده بود؛ اواخر هفته آینده به نوارغزه باز خواهد گشت.

"محمد صبیح" یکی از مسئولین اتحادیه عرب در این رابطه اظهار داشت: هدف از ورود این هیئت به نوارغزه، به جریان انداختن روند مذاکرات میان جنبشهای فتح و حماس است.

وی با بیان اینکه، فتح وحماس با ورود هیئت امنیتی مصربه نوارغزه موافقند، گفت : مقامهای مصری نسبت به همکاری شفاف گروههای فلسطینی با هیئت مصری اطمینان خاطر دارند.

گفتنی است هیئت مذکور به مدت 10 روز در نوارغزه باقی خواهد ماند.

چندی پیش هیئتی از جنبش حماس به قاهره سفر و با مقامهای مصری برای حل بحران داخلی فلسطین مذاکره کرد.

اشاره می شود پیش از این نیز دکتر رمضان عبدالله شلح دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در راس هیئتی، به دعوت رسمی دولت مصر به قاهره سفر وبا مسئولین عالیرتبه امنیتی این کشور درباره بحران غزه به مذاکره پرداخته بود.

لازم به ذکر است که حماس و فتح چندی پیش هم در قاهره با میانجیگری مصر مذاکراتی با هم داشتند.