روزشمار هفته سلامت مردان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید انصاری گفت: هفته سلامت مردان امسال با شعار «همه گیری کرونا؛ توجه بیشتر به سلامت مردان» برگزار میشود.
وی در ادامه عناوین روزهای هفته سلامت مردان را اعلام کرد.
جمعه ۱ اسفند: کرونا و نقش مردان در حفاظت از سلامت خانواده
شنبه ۲ اسفند: بهبود و حفظ سلامت روان مردان در دوره کرونا
یکشنبه ۳ اسفند: شیوه زندگی سالم مردان در بحران کرونا با تاکید بر چاقی
دوشنبه ۴ اسفند: سرطانهای شایع مردان و مراقبتهای پیشگیرانه در دوره کرونا
سه شنبه ۵ اسفند: کنترل عوامل خطر کرونا در محیط کار
چهارشنبه ۶ اسفند: نقش باورهای فرهنگی مردان در حفظ و ارتقای سلامتی خود در دوره کرونا
پنجشنبه ۷ اسفند: (روز پدر) گرامیداشت مقام پدران و توجه بیشتر به سلامت آنان در دوره کرونا
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