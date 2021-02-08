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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۰۴

روزشمار هفته سلامت مردان اعلام شد

روزشمار هفته سلامت مردان اعلام شد

مدیر روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، روزشمار هفته سلامت مردان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید انصاری گفت: هفته سلامت مردان امسال با شعار «همه گیری کرونا؛ توجه بیشتر به سلامت مردان» برگزار می‌شود.

وی در ادامه عناوین روزهای هفته سلامت مردان را اعلام کرد.

جمعه ۱ اسفند: کرونا و نقش مردان در حفاظت از سلامت خانواده

شنبه ۲ اسفند: بهبود و حفظ سلامت روان مردان در دوره کرونا

یکشنبه ۳ اسفند: شیوه زندگی سالم مردان در بحران کرونا با تاکید بر چاقی

دوشنبه ۴ اسفند: سرطان‌های شایع مردان و مراقبت‌های پیشگیرانه در دوره کرونا

سه شنبه ۵ اسفند: کنترل عوامل خطر کرونا در محیط کار

چهارشنبه ۶ اسفند: نقش باورهای فرهنگی مردان در حفظ و ارتقای سلامتی خود در دوره کرونا

پنجشنبه ۷ اسفند: (روز پدر) گرامیداشت مقام پدران و توجه بیشتر به سلامت آنان در دوره کرونا

کد مطلب 5142415

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