روزشمار هفته سلامت مردان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید انصاری گفت: هفته سلامت مردان امسال با شعار «همه گیری کرونا؛ توجه بیشتر به سلامت مردان» برگزار می‌شود.

وی در ادامه عناوین روزهای هفته سلامت مردان را اعلام کرد.

جمعه ۱ اسفند: کرونا و نقش مردان در حفاظت از سلامت خانواده

شنبه ۲ اسفند: بهبود و حفظ سلامت روان مردان در دوره کرونا

یکشنبه ۳ اسفند: شیوه زندگی سالم مردان در بحران کرونا با تاکید بر چاقی

دوشنبه ۴ اسفند: سرطان‌های شایع مردان و مراقبت‌های پیشگیرانه در دوره کرونا

سه شنبه ۵ اسفند: کنترل عوامل خطر کرونا در محیط کار

چهارشنبه ۶ اسفند: نقش باورهای فرهنگی مردان در حفظ و ارتقای سلامتی خود در دوره کرونا

پنجشنبه ۷ اسفند: (روز پدر) گرامیداشت مقام پدران و توجه بیشتر به سلامت آنان در دوره کرونا