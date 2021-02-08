برندسازی عامل افزایش صادرات مرکبات از مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رازجویان بعدازظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح طرحهای دهه فجر در نکا گفت: توجه به توسعه زیرساختهای مخابراتی در اولویت برنامههای دولت قرار دارد.
رازجویان ادامه داد: شیوع کرونا باعث شد تا ضرورت دسترسی دانشآموزان به اینترنت بیش از گذشته احساس شود لذا توسعه زیرساختهای مخابراتی در روستاها با سرعت بیشتری در دستور کار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: توسعه زیرساختهای مخابراتی سبب ایجاد اشتغال و همچنین دسترسی راحتتر مردم به اینترنت میشود.
رازجویان همچنین کشاورزی را یکی از صنایع مهم استان دانست و افزود: مازندران قطب تولید مرکبات است لذا میبایست احداث مکانهای مناسب نگهداری و بستهبندی مرکبات نیز به همان تناسب مورد توجه قرار بگیرد.
رازجویان تصریح کرد: حمایت بانکها از سرمایهگذاران بخش خصوصی میتواند علاوه بر ایجاد اشتغال، سبب توسعه صنعت کشاورزی نیز شود.
وی ادامه داد: تولید و نگهداری مناسب، بستهبندی باکیفیت و برندسازی میتواند عامل افزایش صادرات مرکبات از استان مازندران به کشورهای حاشیه دریای خزر شود.
به گزارش مهر، ۱۱ پروژه مخابراتی با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان، سورتینگ و مرکز بستهبندی مرکبات در روستای خورشید با اعتبار سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و سردخانه نگهداری مرکبات در روستای بایعکلا با اعتبار هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.
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