به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر دوشنبه در مراسم افتتاح طرح‌های سرمایه گذاری عشایری و روستایی و پروژه‌های ملی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دولت تدبیر و امید کار فوق العاده ای در روستاها در حوزه‌های برق، آب، گاز، راه‌ها، مدارس، بهداشت، ارتباطات، بوم گردی، اشتغال زایی و صنایع دستی انجام شده است.

رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید گاز رسانی به روستاها بیش از کل تاریخ ایران بوده است، اظهارداشت: تا پیش از دولت یازدهم به ۱۴ هزار روستا گازرسانی شده بود که این رقم اکنون به ۳۲ هزار روستا رسیده است.

روحانی افزود: پیشبرد طرح‌های اشتغال روستایی نیز بسیار لازم و ضروری بود و امروز در چارچوب این طرح‌ها، ۲۶۲ هزار اشتغال ایجاد شده است.

رئیس جمهور اقدام دولت تدبیر امید در توسعه اشتغال روستایی را برای ایجاد تحول در روستاها لازم و ضروری دانست و گفت: تصمیم دولت برای اختصاص یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی و اجازه مقام معظم رهبری در این راستا، شرایط مناسبی برای تحول در بخش‌های مختلف روستایی و عشایری ایجاد کرده است.

روحانی خاطرنشان کرد: با توجه به کمبودی که در اشتغال روستایی احساس می‌شد، ضروری بود که در روستاها شرایط مهیاتری برای اشتغال فراهم شود لذا طرح اختصاص یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی از اواخر دولت یازدهم مطرح گردید و در طول سه سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان وام در اختیار روستاییان عزیز قرار گرفته است.

رئیس جمهور گفت: وام‌هایی که به روستاییان پرداخت شده، موجب ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، گردشگری، بوم‌گردی، صنایع دستی و صنایع تبدیلی و گلخانه‌ای شده است.

متن کامل سخنان رئیس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با تبریک مجدد این ایام به مردم بسیار خوب کشور عزیزمان ایران، بسیار خرسند و خوشحالم که امروز شاهد افتتاح طرح‌های متنوع در روستاهای کشور بودیم. افتتاح و رونمایی از ۱۴۲ هزار طرح در آغاز این برنامه و همچنین سایر طرح‌ها به معنای آن است که امروز تحول بسیار خوبی را در روستاهای کشور شاهد هستیم.

همه دولت‌ها از آغاز پیروزی انقلاب تا امروز به روستاییان عزیز کمک کردند اما فکر می‌کنم در دولت تدبیر و امید، کار فوق‌العاده‌ای نسبت به روستاییان در بخش‌های برق، آب، گاز، راه‌ها، مدارس، خصوصاً بخش بهداشت و ارتباطات، انجام گرفت.

الان بسیاری روستاها به سیستم اینترنت متصل هستند و مردم روستا می‌توانند از سیستم هوشمند استفاده و بهره‌برداری کنند. البته در بوم‌گردی و صنایع دستی نیز حرکت بسیار خوبی در این دولت ایجاد شد و طرح‌های گردشگری در روستاها مؤثر بود.

در کشاورزی هم شاهد اقدامات بسیار خوبی هستیم و خدمات نیز در روستاها بیشتر شده است، مخصوصاً در بخش گازرسانی به روستاها، به نحوی که در دولت تدبیر و امید در ۷ سال و نیم گذشته، بیش از کل تاریخ ایران گاز به روستاها رسیده است یعنی در تاریخ ایران تا روز آغاز دولت یازدهم، کلاً ۱۴ هزار روستا گاز داشتند و امروز ۳۲ هزار روستا گاز دارند.

بنابراین کار بسیار بزرگی در زمینه گاز، آب، برق، بهداشت، ارتباطات و راه در روستاها انجام شده است در اواخر دولت یازدهم احساس کردیم که کمبودی در مساله اشتغال روستایی وجود دارد و نیاز بود که در روستاها شرایط اشتغال، مهیاتر شود، به همین دلیل یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای این کار اختصاص دادیم و در اواخر دولت یازدهم از مقام معظم رهبری هم برای این کار اجازه گرفتیم منتها روند تصویب آن در مجلس تا به دست دولت برسد به شروع دولت دوازدهم و سال ۹۶ انجامید.

در واقع امروز این طرح سه ساله شده و در طول این سه سال همانطور که در آغاز برنامه‌ها اشاره شد ۲۰ هزار میلیارد تومان وام در اختیار روستاییان عزیز قرار گرفته است که در بخش کشاورزی، صنایع، خدمات، صنایع کوچک و یا در بخش‌های دیگر استفاده شده است.

در افتتاح‌های امروز دیدیم که هم در گلخانه و هم در پرورش آبزیان حرکت خوبی در روستاها شروع شده است البته در بوم‌گردی یک مقداری در سال ۹۹ بخاطر بیماری کرونا دچار مشکل شدند که انشاالله سال آینده جبران می‌شود.

فردا روزی است که واکسیناسیون در ایران آغاز می‌شود و برای مردم ما روز مبارکی است و طرح واکسیناسیون طبق سندی که ستاد ملی کرونا به تصویب رسانده و ابلاغ کرده است به سرعت ادامه پیدا می‌کند.

امیدواریم سال آینده برای مردم ایران هم در مقابله با این ویروس سال بهتری باشد و انشاالله با تلاش‌هایی که ملت بزرگ ما انجام دادند مطمئن هستم از لحاظ تحریم هم تحریم شکست خورده است و انشاالله مردم عزیز سال آینده شرایط بهتری خواهند داشت.

طرح اشتغال روستایی کار خوب و لازمی برای ایجاد تحول و حرکت در روستاها بود و امروز شاهدیم که بحمدالله طرح‌های بسیار زیادی انجام گرفته و همانطور که اعلام شد ۲۶۲ هزار اشتغال در سایه این طرح در روستاها انجام گرفته است.

برای همه مردم عزیز کشورمان به ویژه در این ایام شاد دهه مبارک فجر آرزوی موفقیت می‌کنیم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته