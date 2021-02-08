اعلام مسیرهای راهپیمایی خودرویی وموتوری ۲۲ بهمن در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران، با توجه به بیماری واگیر کرونا و ضرورت رعایت سلامت مردم مراسم بزرگداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن با شعار (انقلاب اسلامی، بالنده و مقتدر چون کوه استوار) به صورت نمادین، صرفاً خودرویی و موتوری در تمام شهرهای مازندران انجام می‌شود و برگزاری هرنوع راهپیمایی و تجمع عمومی ممنوع است.



۱- شهرستان ساری: از میدان حضرت امام (ره)، حسینیه عاشقان کربلا تا میدان شهدای ساری، ساعت ۹:۳۰ صبح



۲- شهرستان گلوگاه: از مسجد علوی (سپاه سابق)، داخل شهر و در خاتمه گلزار بهشت رضا (ع)، ساعت ۱۰ صبح



۳- شهرستان بهشهر: از میدان قدس، ایستگاه ساری، پارک ملت، ساعت ۱۰ صبح



۴- شهرستان نکا: از میدان امام حسین (ع) به سمت میدان جانبازان، ساعت ۱۰ صبح



۵- شهرستان میاندورود: از پل نکا چوب تا گلزار شهدای شهر سورک، ساعت ۱۰ صبح



۶- شهرستان جویبار: از لاریم تا کوهی خیل، از کوهی خیل تا جویبار سپس گلزار شهدای خوشنام و بعد میدان کشتی، سپس یادمان سرلشکر خلبان شهید ذبیحی، ساعت ۱۰ صبح



۷ -شهرستان قائم‌شهر: از میدان کفشگر کلاً، بلوار شهید سلیمانی، به سمت میدان امام (ره)، به سمت میدان جانبازان، خیابان ساری به سمت میدان طالقانی، ساعت ۹ صبح



۸ -شهرستان آمل: از میدان قائم به سمت میدان امام حسین (ع) خیابان طالب آملی، بلوار جانبازان و بلوار امیر، بلوار امام رضا (ع) بلوار طالقانی، سپاه ناحیه آمل، ساعت ۹ صبح



۹- شهرستان بابل: از میدان ولایت به سمت مصلای جمعه شهر، ساعت ۱۰ صبح



۱۰- شهرستان بابلسر: از میدان معلم به سمت خیابان پاسداران، میدان بسیج، میدان بلال، ساعت ۱۰:۳۰ صبح



۱۱- شهرستان فریدونکنار: از مقابل کمربندی غربی به سمت شهر به سوی مصلای قدس فریدونکنار، ساعت ۱۰ صبح



۱۲- شهرستان محمود آباد: از مزار شهدای گمنام غواص، میدان شهید کاظمی، خیابان حضرت امام (ره)، خیابان معلم، میدان شهید سلیمانی و مرکز شهر، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی فرزانه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی



۱۳ - شهرستان نور: از میدان امام خمینی (ره) تا شهر رویان و بالعکس، ساعت ۱۰ صبح



۱۴- شهرستان نوشهر: از مقابل سپاه تا گلزار شهدا و بالعکس تا مسجد جامع، ساعت ۱۰ صبح



۱۵- شهرستان چالوس: پالوجده، بلوار شهدای مدافع حرم (خیابان چهل متری)، دانشگاه آزاد، مصلا، (میدان مخابرات) مسجد جامع، خیابان قدمگاه (۲۴ متری) جنب ستاد نیروی انتظامی، ساعت ۱۰ صبح



۱۶- شهرستان عباس‌آباد: حرکت از جلوی مسجدجامع و مصلای جمعه عباس آباد و گذر از سطح شهر سلمان شهر و کلار آباد تا مقصد میدان شهید حاج قاسم سلیمانی شهر کلار آباد و بالعکس پایان جلوی مسجد جامع شهرستان عباس آباد، ساعت ۱۰ صبح



۱۷- شهرستان رامسر: از میدان امام (ره) به سمت میدان بسیج، ساعت ۹ صبح



۱۸- شهرستان تنکابن: ازمقابل سپاه تنکابن به سمت شیرود مجدد بر می‌گردد به سمت خرم‌آباد و در پایان شهر نشتارود، ساعت ۹ صبح



۱۹– شهرستان سیمرغ: از میدان شهید کشوری به سمت خیابان حضرت امام (ره)، میدان شهید سلیمانی خیابان شهید محمد کشوری، جوارگلزار شهدای گمنام، ساعت ۱۰ صبح با سخنرانی حجت‌الاسلام یوسفی امام جمعه



۲۰- شهرستان کلاردشت: از دانشگاه گلدشت تا ابتدای بلوارشهید سلیمانی، ساعت ۱۰ صبح با سخنرانی حجت‌الاسلام غفاری امام جمعه کلاردشت



۲۱ – شهرستان سوادکوه شمالی: از مسجد، ولی عصر (عج) به سمت مزار شهدای گمنام، ساعت ۱۰ صبح



۲۲ - شهرستان سوادکوه:



۱- شهر زیرآب: از مقابل سپاه به سمت امامزاده عبدالحق (ع) به سمت میدان شهید فهمیده، ساعت ۱۰ صبح



۲- شهر پل سفید: از میدان شهید فهمیده زیراب، خیابان تهران، میدان شهید سلیمانی، خیابان امام (ره) تا مقابل فرمانداری سوادکوه، ساعت ۱۰ صبح



۲۳ – بخش نشتا: از مسجد جامع به سمت گلزار شهدا و بالعکس، ساعت ۹ صبح



۲۴- بخش مرزن‌آباد: از مقابل حوزه مقاومت بسیج، به سمت بخشداری و بالعکس، مقابل مسجد المهدی (عج)، ساعت ۱۰ صبح



۲۵- شهر پول: از بخشداری به طرف مسجد جامع، ساعت ۱۰ صبح



۲۶– شهر صلاح الدین کلاً: از پاسگاه سی سنگان تا بازار و مسجد جامع، ساعت ۱۰ صبح



۲۷- شهر کیاسر: از میدان دارپشت به سمت کمربندی به سمت بلوار امام رضا (ع)، محل تجمع مدرسه زینبیه، ساعت ۱۰ صبح با سخنرانی حجت‌الاسلام جلایی امام جمعه



۲۸– بخش دودانگه:



۱- شهر فریم: از روستای مجی، شهر فریم، گلزار شهدای شهر فریم شهدا، ساعت ۹ صبح



۲۹ –لفور سوادکوه: از حوزه امام جعفر (ع) لفور به سمت رئیس کلاً گلزار شهدا، ساعت ۱۰ صبح



۳۰ –زاغمرز: از مصلای جمعه تا گلزار شهدا و بالعکس، ساعت ۱۰ صبح



۳۱ -بخش لاریجان: از پل وانا تا حسینیه وانا ساعت ۹ صبح.



۳۲ - شهرچمستان: ازمقابل بخشداری به سمت میدان امام خمینی (ره) و بالعکس، ساعت ۱۰ صبح



۳۳ – شهر بلده: از مقابل بخشداری به سمت میدان شیخ فضل الله نوری و بالعکس، ساعت ۱۰ صبح



۳۴- ایزدشهر: از شهرداری تا آکام شهر و بالعکس، ساعت ۱۰ صبح



۳۵- بخش رودبست (هادی شهر): از میدان سپاه هادی شهر، بلوار آیت الله روحانی، سه راهی سردار سلیمانی، امیر پازواری، هادی یک، ساعت ۱۰ صبح



۳۶ - شهر امیرکلا: از میدان امام علی (ع)، خیابان طالقانی، میدان امیر پازواری، میدان انقلاب، ساعت ۱۰ صبح



۳۷- بخش بابل‌کنار: از مسیرهای طلوت، درازکلا و قرآن تالار به مرزی‌کلا، ساعت ۱۰ صبح



۳۸- بخش لاله آباد: از حوزه مالک اشتر، ترمینال بابل، زرگر شهر، اول دابودشت، ساعت ۱۰ صبح



۳۹- بخش گتاب: از میدان امام حسین (ع) تا مصلای جمعه، ساعت ۱۰ صبح



۴۰ -بخش بندپی غربی: از ورودی شهر خشرودپی تا انتهای بلوار شهر (پادگان المهدی)، ساعت ۱۰ صبح



۴۱ - بخش بند پی شرقی: از ورودی شهر گلیا (مدرسه امام خمینی) به سمت شهدای خشنام شهر، ساعت ۱۰ صبح



۴۲- شهر بهنمیر: از مقابل سپاه به سمت مزار شهدای گمنام، ساعت ۱۰ صبح



۴۳ – بخش رودپی شمالی: از سه راه بنیاد تا شهر فرح آباد فرح آباد، ساعت ۹:۳۰ صبح



۴۴- شهر سرخرود: از بخشداری تا مصلا و مهدیه سرخرود، ساعت ۱۰ صبح



۴۵– شهر هچیرود: از روبه روی پمپ بنزین عباس کلاً، نمک آبرود، روبروی بانک ملی، ساعت ۱۰ صبح



۴۶ –روستای بیشه بنه مرکزبخش یانه سر: از گلزار شهدای روستای بیشه بنه تا سفید چاه، ساعت ۱۰ صبح



۴۷- دابوو دشت سر: از مقابل پاسگاه انتظامی تا مصلای جمعه دابودشت، ساعت ۹ صبح



۴۸- امامزاده عبدالله: از مدرسه اسکومحله به سمت آستانه مقدس امامزاده عبدالله، ساعت ۹ صبح



۴۹- آلاشت: از مقابل شهرداری به سمت داخل شهر به سمت مسجد جامع، ساعت ۱۰ صبح



۵۰- رستم‌کلا: از سه راه دخانیات تا حوزه مقاومت، ساعت ۱۰ صبح



۵۱- بخش مرکزی و کلباد گلوگاه: از امامزاده قاسم (ع) به سمت مسجد علوی، ساعت ۹:۳۰