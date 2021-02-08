به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری ظهر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی «جوان باوری و امید به آینده در گام دوم انقلاب اسلامی» که با حضور رئیس و معاونین دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در محل سالن جلسات این دانشگاه برگزار شد، ضمن تشکر از خدمات کادر بهداشت و درمان استان در مقابله با کرونا اظهار کرد: تلاش‌های کارکنان حوزه بهداشت و درمان در مدیریت و کنترل موج سوم کرونا بسیار مؤثر بوده و امیدواریم با همکاری مردم از ایجاد موج چهارم نیز جلوگیری شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به طرح شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: این طرح که با همکاری مجموعه بهداشت و درمان، بسیج، گروه‌های جهادی و هلال احمر اجرا شد در کاهش آمار مرگ و میر کرونا بسیار تأثیرگذار بود که از تلاش‌های این عزیزان نیز تشکر می‌کنیم.

وی افزود: خوشبختانه کشور ما در حوزه پزشکی، کنترل بیماری کرونا و ساخت واکسن موفق عمل کرده، در حالی که بسیاری از کشورهای مدعی به‌ویژه آمریکا هنوز نتوانسته این بیماری را کنترل کند و در دنیا نیز بیشترین آمار مرگ‌ومیر کرونا را دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری همچنین به نقش جوانان در پیروزی انقلاب و پیشرفت کشور اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب نیز بارها در بیانیه گام دوم بر اعتماد به جوانان تأکید کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب در این بیانیه ۴۱ بار واژه جوانان را به کار برده است.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: این میزان اهتمام نشان می‌دهد مقام معظم رهبری به جوان اعتقاد بسیاری زیادی دارند، البته این به معنای پیر زدایی نیست، بلکه جوان به دلیل انرژی بیشتر، ریسک‌پذیری بالاتر و روحیه جهادی می‌تواند در کنار تجربه مدیران سابق منشأ تحولات و پیشرفت باشد.

وی افزود: در بیش از چهار دهه گذشته بیشتر کارهای انقلاب و نظام را جوانان انجام داده‌اند، انقلاب را جوانان انجام دادند، در دفاع مقدس جوانان نقش‌آفرینی کردند و پس از آن نیز کارهای انقلاب و نظام اسلامی را جوانان پیش بردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری در انتها گفت: اکنون و در گام دوم انقلاب هم باید جوانان میدان‌دار بوده و با روحیه انقلابی و جهادی کارها را به‌پیش برند.

گفتنی است، پس از این نشست حجت الاسلام والمسلمین نوری به همراه مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، از بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد بازدید کرد و به کادر درمانی این مجموعه خدا قوت گفت.