فاز نخست مینی پالایشگاه پلدختر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی در نهمین روز از دهه فجر فاز نخست پروژه مینی پالایشگاه پلدختر با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور رؤسای کمیته امداد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، استاندار لرستان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.

فرماندار پلدختر در حاشیه این مراسم در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مینی پالایشگاه در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار کلنگ زنی و در چهار فاز طراحی و تعریف شده که امروز فاز اول آن به بهره برداری رسید.

حسن رضائیان، افزود: این پروژه در شهرک صنعتی واقع در «سراب حمام» پلدختر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه اندازی شده است.

وی، یادآور شد: فاز دوم این پروژه از مدت‌ها پیش آغاز شده و تکمیل فازهای بعدی آن از سوی سرمایه گذار در حال پیگیری است.

فرماندار پلدختر، گفت: با بهره برداری از فاز نخست مینی پالایشگاه این شهرستان بیش از ۲۰۰ فرصت شغلی به طور مستقیم ایجاد می‌شود.

رضائیان، افزود: احداث سه فاز دیگر این پروژه در یک زمانبندی مشخص برنامه ریزی شده که امیدواریم بر این اساس فازهای بعدی به بهره برداری برسد.