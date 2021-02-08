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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۵۸

با حضور نوبخت؛

فاز نخست مینی پالایشگاه پلدختر افتتاح شد

فاز نخست مینی پالایشگاه پلدختر افتتاح شد

پلدختر- فاز نخست مینی پالایشگاه پلدختر با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی در نهمین روز از دهه فجر فاز نخست پروژه مینی پالایشگاه پلدختر با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور رؤسای کمیته امداد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، استاندار لرستان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.

فرماندار پلدختر در حاشیه این مراسم در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مینی پالایشگاه در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار کلنگ زنی و در چهار فاز طراحی و تعریف شده که امروز فاز اول آن به بهره برداری رسید.

حسن رضائیان، افزود: این پروژه در شهرک صنعتی واقع در «سراب حمام» پلدختر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه اندازی شده است.

وی، یادآور شد: فاز دوم این پروژه از مدت‌ها پیش آغاز شده و تکمیل فازهای بعدی آن از سوی سرمایه گذار در حال پیگیری است.

فرماندار پلدختر، گفت: با بهره برداری از فاز نخست مینی پالایشگاه این شهرستان بیش از ۲۰۰ فرصت شغلی به طور مستقیم ایجاد می‌شود.

رضائیان، افزود: احداث سه فاز دیگر این پروژه در یک زمانبندی مشخص برنامه ریزی شده که امیدواریم بر این اساس فازهای بعدی به بهره برداری برسد.

کد مطلب 5142472

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