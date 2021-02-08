به گزارش خبرگزاری مهر، «باگدان پوشیچ» (Bogdan Pušić) رئیس اداره پلیس جنایی صربستان در گفتگو با تلویزیون «پینک تی‌وی» (Pink TV) این کشور از سوء قصد به جان رئیس جمهور کشورش خبر داد.

رئیس اداره پلیس جنایی صربستان در این گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که این ترور قرار بود در تاریخ ۲۷ ژانویه (چهارشنبه، ۸ بهمن) درست زمانی انجام شود که «الکساندر ووچیچ» رییس جمهور در بلگراد بنای یادبودی را افتتاح می کرد.

«باگدان پوشیچ» در این باره اضافه کرد که در آن روز ۸۵۰ نیروی امنیتی ویژه برای محافظت از رئیس جمهور به آن مراسم رفته بودند.

وی در ادامه تشریح کرد: نیروهای امنیتی ۱۷ نفر که در سازماندهی نقشه ترور رئیس جمهور شرکت داشتند را بازداشت کردند. اعضای این گروه به قتل، دزدی، قاچاق انسان، اخاذی و توزیع و پخش مواد ممنوعه مظنون بودند.