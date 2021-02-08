بارش شدید باران ۲۴ کشته در مراکش برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع مغربی از کشته شدن ۲۴ نفر بر اثر باراش باران در مغرب در شمال آفریقا خبر دادند.

خبرگزاری مغرب گزارش داد که به دنبال بارش شدید باران،یک کارگاه بافندگی که در پارکینگی در محله الاناس در منطقه المرس در طنجه در شمال مغرب قرار داشت دچار آبگرفتی شد که بر اثر آن، ۲۴ نفر جان باختند.

این آبگرفتگی به دنبال بارش شدید باران و آبگرفتگی این کارگاه صنعتی و گرفتار شدن افراد این کارگاه رخ داد.

بر اساس گزارش این رسانه مغربی، ۱۰ نفر از گرفتار شدگان در این کارگاه از سوی دستگاههای ذی ربط نجات پیدا کردند و به بیمارستان برای اقدامات ضروری منتقل شدند اما ۲۴ نفر جان باختند.

خبرگزاری مغرب از ادامه عملیات امداد و نجات بقیه افراد محاصره شده در آبگرفتگی این پارکینگ خبر داد.

این در حالی است که کاربران شبکه های اجتماعی فایل های ویدئویی از خیابانهای مغرب که دچار آبگرفتگی شدید شده اند و حرکت عبور و مرور تعطیل شده است، به نمایش گذاشتند.