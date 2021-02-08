پارلمان عراق بر انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین نظارت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، حسن الکعبی نایب رئیس اول پارلمان عراق، مسئله فلسطین را اولویت نخست کشورش دانست و بر مخالفت بغداد با هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

در بیانیه دفتر «حسن الکعبی» نایب رئیس اول پارلمان عراق آمده است: الکعبی در جریان دیدار امروز «احمد عقل» سفیر فلسطین در عراق با وی، تاکید کرد که مسئله فلسطین اولویت نخست تمام دولت های عراق در همه سطوح بوده است و تاریخ کنونی و آینده عراق به هیچ وجه مغایر با خواست و اراده ملت فلسطین و تصمیمات آنها درباره مسائل سرنوشت ساز نخواهد بود.

بر اساس این بیانیه، الکعبی در این دیدار بر لزوم فعال سازی کار کمیسیون دوستی پارلمانی مشترک بین عراق و فلسطین برای تقویت پیوند و همکاری بین آنها تاکید کرد و از عزم عراق برای پایه ریزی مبانی مستحکم در سطح روابط با همه ملت های عربی بویژه ملت فلسطین در مسیر درست آن سخن گفت.

نایب رئیس اول پارلمان عراق همچنین بر موضع صریح و مخالف ملت و نظام عراق با همه اشکال عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل - که به اراده و تصمیم ملت فلسطین خدشه وارد می کند و زیرپا گذاشتن مصوبات بین المللی به شمار می رود، تاکید کرد.

احمد عقل، سفیر فلسطین نیز به نوبه خود از الکعبی دعوت کرد که پارلمان عراق در نظارت بر انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین نظارت کند.

وی همچنین از موضع عراق در مخالفت با مسئله عادی سازی و معامله قرن تمجید کرد.

نشست سه جانبه وزیران خارجه مصر، عراق و اردن در قاهره

خبر دیگر اینکه، قاهره امروز میزبان نشست سه جانبه «فواد حسین» وزیر خارجه عراق با «سامح شکری» و «ایمن الصفدی» همتایان مصری و اردنی در چارچوب سازوکار هماهنگی سه جانبه برای بحث درباره همکاریهای مشترک در سایه دستورات رهبران سیاسی این کشورها و راههای پیشبرد این همکاریها به سمت تکامل اقتصادی و منافع متقابل سه ملت بود.

بر اساس این گزارش، وزیران خارجه عراق و مصر و اردن از دستاوردهای بدست آمده از زمان اجلاس سران سه کشور در اوت سال ۲۰۲۰ میلادی در شهر امان ابراز رضایت کرده و بر پایبندی کشورهای خود به تداوم همکاری مشترک و هماهنگی قوی برای تسریع در اجرای پروژه های راهبردی تاکید کردند که به گفته آنها، به نفع سه کشور و کل منطقه است.

«احمد حافظ» سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد که در این نشست، درباره آخرین تحولات منطقه و نیز درباره مسئله فلسطین و روند سازش و اوضاع سوریه، یمن و لیبی بحث و تبادل نظر شد.

برپایه این گزارش، در این نشست درخصوص تقویت تلاش های مشترک برای مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت و ثبات منطقه توافق شد.