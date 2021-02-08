نماینده کردستان در فصل آتی لیگ برتر هندبال کشور ماندگار شد

سنندج- کیمیاکاشت کردستان با پیروزی مقابل ستارگان دشتستان جایگاه نهم جدول رده‌بندی لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور را به دست آورد و توانست سهمیه حضور خود در فصل آتی این رقابت‌ها را حفظ کند.