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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۷:۴۹

نماینده کردستان در فصل آتی لیگ برتر هندبال کشور ماندگار شد

نماینده کردستان در فصل آتی لیگ برتر هندبال کشور ماندگار شد

سنندج- کیمیاکاشت کردستان با پیروزی مقابل ستارگان دشتستان جایگاه نهم جدول رده‌بندی لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور را به دست آورد و توانست سهمیه حضور خود در فصل آتی این رقابت‌ها را حفظ کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم دور برگشت لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور عصر امروز با رقابت دو تیم کیمیا کاشت کردستان و ستارگان دشتستان دنبال شد.

هندبالیست‌های کردستانی در این رقابت نزدیک و نفس گیر توانستند رقیب دشتستانی خود را با نتیجه ۳۰ بر ۲۹ شکست دادند و جایگاه نهم جدول رده بندی لیگ برتر را کسب کردند.

بازیکنان کیمیا کاشت کردستان با کسب این پیروزی علاوه بر تثبیت جایگاه مهمی خود توانستند سهمیه حضور خود در فصل آتی لیگ برتر را حفظ کنند و جامعه هندبال استان را در رده اول کشور نگه دارند.

کد مطلب 5142511

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