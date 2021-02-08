به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان جنوبی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح فاز دوم طرح آبرسانی پایدار به محلات عشایری خواجه منجیکوه شهرستان نهبندان با اشاره به مهاجرت روستاییان طی سالهای گذشته، اظهار کرد: این مهاجرتها ریشه در نبود کار، کمبود امکانات، زیرساختهای رفاهی و عدم تأمین معیشت دارد.
حمید ملانوری ادامه داد: نیاز است خدمات به گونهای توزیع شود که مردم به ویژه روستاییان در هر نقطه از بهترین شرایط برخوردار باشند.
وی با بیان اینکه خانوارهای عشایری افرادی کوشا، پرتلاش و زحمتکش هستند، اظهار کرد: ۱۰ درصد از جمعیت خراسان جنوبی را جامعه عشایری تشکیل میدهد که باید قدردان خدمات این قشر باشیم.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به خدمات ارائه شده به جامعه عشایری استان، بیان کرد: به دنبال راهکارهایی برای افزایش درآمد جامعه عشایری استان هستیم.
وی ادامه داد: ایجاد شرکتهای خاص و فعالتر شدن اتحادیه عشایری استان برای فروش و عرضه تولیدات این قشر میتواند راهکاری مناسب برای افزایش درآمد خانوارهای عشایر باشد.
فرماندار نهبندان هم در این مراسم بیان کرد: شهرستان نهبندان با ۱۶ هزار و ۱۰۰ نفر جامعه عشایری، رتبه دوم جمعیت عشایری را در استان دارد.
مجید بیکی تأمین آب شرب انسان و دام را یکی از دغدغههای مهم عشایر دانست و افزود: از متولیان خواستاریم فاز سوم طرح آبرسانی به محلات عشایری خواجه منجیکوه تکمیل شود.
مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی هم در این مراسم اظهار کرد: برای آبرسانی به محلات عشایری خواجه منجیکوه در دو فاز، ۵۴ کیلومتر لولهگذاری شده است.
مهدی عصمتی پور با بیان اینکه پروژه آبرسانی به محلات عشایری خواجه منجیکوه اسفند سال ۹۸ کلنگزنی شد، گفت: فاز اول این طرح در هفته دولت امسال و فاز دوم هم در روز جاری به بهرهبرداری رسید.
وی با بیان اینکه فاز سوم آبرسانی به محلات عشایری این منطقه هم طراحی شده است، افزود: با اجرای این فاز، ۱۲۰ خانوار از آب شرب پایدار بهرهمند خواهند شد.
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