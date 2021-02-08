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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۸:۲۳

رئیس علوم پزشکی زنجان:

۱۴۱ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی زنجان بستری هستند

۱۴۱ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی زنجان بستری هستند

زنجان-رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: ۱۴۱ بیمار به علت ابتلا به کرونا در مراکز درمانی استان زنجان بستری هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه از ظهر دیروز تاکنون، ۷ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، گفت: ۱۴۱ نفر به علت ابتلاء به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.

قزلباش با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته یک نفر در استان زنجان بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا جان باخت، افزود: در مجموع تاکنون هزار و ۱۴۷ نفر به علت ابتلاء به این ویروس در استان جان خود را از دست داده‌اند.

رئیس علوم پزشکی زنجان، افزود: از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز ۶ هزار و ۸۵۱ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

قزلباش گفت: در مجموع تاکنون ۱۹ هزار و ۳۴۳ نفر به‌دلیل مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان نمونه‌برداری و بستری شده‌اند.

کد مطلب 5142531

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