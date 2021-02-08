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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۹:۳۳

سرمربی تیم فوتبال استقلال ملاثانی:

داور ۲ پنالتی ما را نگرفت

داور ۲ پنالتی ما را نگرفت

اهواز- سرمربی تیم فوتبال استقلال ملاثانی با انتقاد از داور بازی مقابل چوکای تالش گفت: در بازی امروز، داور دو پنالتی ما را نگرفت تا دو امتیاز حساس خانگی را از دست بدهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم اشکش عصر امروز دوشنبه پس از تساوی تیمش در هفته سیزدهم مسابقات فوتبال دسته اول باشگاه‌های کشور، گفت: داوری با ما نامهربان است و نمی‌دانم نامهربانی داوران تا چه موقع ادامه خواهد داشت و پنالتی‌های ما گرفته نمی‌شود.

وی از عملکرد بازیکنان تیمش ابراز رضایت کرد و گفت: ما تاکنون فراتر از برنامه‌ریزی که ابتدای فصل انجام دادیم، نتیجه گرفتیم و همچنان این روند را ادامه می‌دهیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ملاثانی با بیان اینکه شرایط زمین برای بازی نامساعد بود، افزود: نتوانستیم از موقعیت‌هایمان استفاده کنیم و با دست پر از میدان خارج شویم.

وی از برطرف نشدن مشکلات ورزشگاه شهدای ملاثانی انتقاد کرد و گفت: ما هر هفته به نوعی مهمان هستیم و هنوز نمی‌توانیم در ورزشگاه ملاثانی بازی کنیم و مسئولان در این خصوص نیز کمک نمی‌کنند.

تیم‌های استقلال ملاثانی و چوکای تالش عصر امروز در هفته سیزدهم رقابت‌های فوتبال دسته اول باشگاه‌های کشور، به تساوی بدون گل دست یافتند.

کد مطلب 5142541

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