داور ۲ پنالتی ما را نگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم اشکش عصر امروز دوشنبه پس از تساوی تیمش در هفته سیزدهم مسابقات فوتبال دسته اول باشگاه‌های کشور، گفت: داوری با ما نامهربان است و نمی‌دانم نامهربانی داوران تا چه موقع ادامه خواهد داشت و پنالتی‌های ما گرفته نمی‌شود.

وی از عملکرد بازیکنان تیمش ابراز رضایت کرد و گفت: ما تاکنون فراتر از برنامه‌ریزی که ابتدای فصل انجام دادیم، نتیجه گرفتیم و همچنان این روند را ادامه می‌دهیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ملاثانی با بیان اینکه شرایط زمین برای بازی نامساعد بود، افزود: نتوانستیم از موقعیت‌هایمان استفاده کنیم و با دست پر از میدان خارج شویم.

وی از برطرف نشدن مشکلات ورزشگاه شهدای ملاثانی انتقاد کرد و گفت: ما هر هفته به نوعی مهمان هستیم و هنوز نمی‌توانیم در ورزشگاه ملاثانی بازی کنیم و مسئولان در این خصوص نیز کمک نمی‌کنند.

تیم‌های استقلال ملاثانی و چوکای تالش عصر امروز در هفته سیزدهم رقابت‌های فوتبال دسته اول باشگاه‌های کشور، به تساوی بدون گل دست یافتند.