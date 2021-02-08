به گزارش خبرنگار مهر، علی لطیفی عصر امروز دوشنبه پس از تساوی تیمش مقابل تیم استقلال ملاثانی، گفت: توانستیم حریف را تجزیه و تحلیل کنیم و در نیمه اول موقعیت‌های خوبی را داشتیم و باید در نیمه اول برنده از میدان خارج می‌شدیم.

وی با اشاره به اینکه تیم استقلال ملاثانی نفرات خوبی را در اختیار دارد، افزود: می‌دانستیم حریف خوزستانی سعی می‌کند از فاصله بین دفاع و دروازه استفاده کند که تلاش کردیم تاکتیک آنها را خنثی کنیم.

سرمربی تیم فوتبال چوکای تالش با بیان اینکه ما با کمبود بازیکن روبه‌رو هستیم، اظهار کرد: ما در پنج پست بازیکن نداریم و از بازیکنان غیرتخصصی استفاده می‌کنیم اما با این وجود آنها عملکرد خوبی داشتند.

در هفته سیزدهم رقابت‌های فوتبال دسته اول باشگاه‌های کشور بازی تیم‌های استقلال ملاثانی و چوکای تالش عصر امروز با تساوی بدون گل به پایان رسید.