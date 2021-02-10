دورخیز آزادکار سنگین وزن برای درخشش در تورنمنت ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد با توجه به برنامه‌های مدون این تیم و رویدادهای پیش رو تصمیم گرفت سه آزاد را به مسابقات بین المللی جام «ماتئو پلیکونه» ایتالیا اعزام کند. مسابقاتی که طی روزهای ۱۴ تا ۱۷ اسفندماه در شهر رم برگزار می‌شود و قرار است بهنام احسان پور، علیرضا کریمی و امین طاهری در اوزان ۶۵، ۹۷ و ۱۲۵ این پیکارها به میدان بروند.

در همین راستا امین طاهری به عنوان مدعی سنگین وزن تیم ملی کشتی آزاد در حاشیه تمرینات اردوی تیم ملی به خبرنگار مهر گفت: این تورنمنت بین المللی اهمیت زیادی برای من و همچنین کادر فنی دارد چراکه مطمئناً آزادکاران نامدار و بزرگی در سنگین وزن در آن حضور خواهند داشت. به خصوص مدعیان عنوان‌دار گرجستان و ترکیه که قطعاً کشتی گرفتن با آنها به عنوان رقبای مطرح خارجی برای من بسیار سازنده و مثبت است.

آزادکار وزن ۱۲۵ کیلوگرم اردوی تیم ملی کشتی با بیان اینکه هدف اصلی اش کسب مدال جهانی و المپیک است ادامه داد: خوشبختانه هم اکنون فرصت خوبی به دست آمده تا بتوانم در تورنمنت ایتالیا با حریفان بزرگ و باتجربه سرشاخ بشوم و خودم را برای حضور در میادین مهم پیش رو محک بزنم.

طاهری با اشاره به اهمیت برگزاری رقابتهای انتخابی گفت: مطمئناً برگزاری مسابقات انتخابی می‌تواند انگیزه را در کشتی گیران حفظ کرده و آن‌را بالا ببرد. خوشبختانه نگاه فدراسیون کشتی به این موضوع بسیار جدی و عدالت محور است و طی چند ماه گذشته شاهد برگزاری انتخابی تیم ملی بودیم. بدیهی است با برگزاری انتخابی تیم ملی دیگر هیچ بحث و شبهه‌ای در بین اهالی کشتی باقی نمی‌ماند و در نهایت هر کشتی گیری که زحمت کشیده و بهتر از همه بوده به دوبنده تیم ملی می‌رسد.

وی در خصوص تمرینات اردوی تیم ملی کشتی آزاد نیز اظهار داشت: چهارمین اردوی ما به تازگی شروع شده که خوشبختانه در سه اردوی قبلی، تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم. من هم نسبت به اردوهای قبلی با میزان آمادگی بیشتری در اردوی اخیر تمرین می‌کنم و امیدوارم بتوانم روز به روز به آمادگی ایده آل نزدیکتر شوم.

*حمیدرضا فتاحی