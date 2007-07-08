برپایی ایستگاههای فرهنگی ورزشی در منطقه8

به گزارش خبرگزاری مهر، این ایستگاهها از تاریخ 19 تا 28 تیرماه برگزار می شود که در ایستگاه ورزشی علاقمندان در رشته های طناب زنی، پرتاب دارت، مهارت های فردی، مچ اندازی، بدمینتون ، شطرنج و ... با هم به رقابت می پردازند.

همچنین ، در ایستگاههای فرهنگی نیز کارشناسان با حضور در ایستگاههای مختلف از جمله ایستگاه نقاشی، سفال، گریم، خانه گفتگو، کلینیک خانه داری، مشاوره فردی، آشپزی، خیاطی، نمایش فیلم ، نمایش میدانی و ... به اجرای برنامه پرداخته و مشاوره های لازم را به شرکت کنندگان در ایستگاههای مختلف ارائه می دهند.

علاقمندان جهت شرکت در برنامه های فوق می توانند در تاریخ یاد شده به پارک فدک، بوستان معلم، پارک تسلیحات و میدان 16 نارمک مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 77826475 تماس حاصل فرمایند.

بر اساس این گزارش ، طرح جهادی 137 از تاریخ 17 تا 28 تیر ماه در منطقه 8 برگزار می شود و برنامه های متنوعی در تمامی میادین ، بوستانها و محلات منطقه 8 اجرا می گردد.