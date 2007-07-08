از تحقیقاتی که به ارتقاء سلامت کمک کند حمایت می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمد باقر لنکرانی در مراسم تودیع و معارفه معاونت تحقیقات و فن آوری گفت : در سال 2005 به اذعان بسیاری از پژوهشگران بین المللی در عرصه پژوهش با شاخص مقاله پرشتاب ترین رشد را داشته ایم.

وی گفت : به طور حتم در کنار خدمات رسانی و فعالیتهای آموزشی ، بستر مناسب تری برای پژوهش مهیا شده است و به طور حتم باید گفت با تکیه بر پژوهش و تعمیق است که می توانیم به تولید علم دست یابیم و علم درون زا و بومی را گسترش دهیم .

لنکرانی ، ضمن تقدیر از فعالیتهای دکتر حسین ملک افضلی اظهار داشت : فعالیت معاونت تحقیقات موجب شد تا در سال های گذشته ، نقطه عطفی در امر پژوهش وتحقیق بوجود آید.

وی در پایان از زحمات دکتر ملک افضلی به خاطر 42 سال فعالیت در عرصه پزشکی کشور قدردانی کرد و دکتر محمد واسعی را به عنوان معاون تحقیقات و پژوهش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جدید منصوب کرد .

لازم به ذکر است ، دکتر ملک افضلی پس از 42 سال فعالیت در عرصه پزشکی به دلیل کسالت از سمت معاونت تحقیقات و پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کناره گرفت و دکتر محمد واسعی به این سمت منصوب شد.