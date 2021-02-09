جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ ۱۳ ارز کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (سه شنبه بیست و یکم بهمن ماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس به قیمت ۵۷ هزار و ۸۵۹ ریال و هر یورو نیز به قیمت ۵۰ هزار و ۷۲۴ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۶ هزار و ۸۴۳ ریال، کرون سوئد ۵ هزار و ۱۹ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۹۵۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۲۰ ریال، روپیه هند ۵۷۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۷۷۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۲۶۷ ریال، یکصد ین ژاپن ۴۰ هزار و ۳۴ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۲ ریال و دلار کانادا ۳۳ هزار ۳ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۳۰ هزار و ۴۴۷ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۳۶ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۹۳۹ دریال، روبل روسیه ۵۶۷ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۴۵۱ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۰ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۵۷۵ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۷۲۸ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۶۱ ریال، کیات میانمار ۳۲ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۸۵۲ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۹۰ ریال، دینار لیبی ۹ هزار و ۴۲۶ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۵۱۳ ریال، یکصد بات تایلند ۱۴۰ هزار و ۱۸۸ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۳۵۲ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۶۴۵ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۳۱ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۶۵۱ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۳ هزار و یک ریال، افغانی افغانستان ۵۴۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار ۱۰۵ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۰ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۷ هزار و ۴۰۵ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۰۱ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ رهزار و ۹۸۶ ریال ارزش‌گذاری شد.