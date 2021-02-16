برنامه «بیان» شرایط ولی جامعه از منظر دین را بازگو می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «بیان» رادیو معارف از جمله برنامه‌هایی که با هدف تبیین کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی» با محور بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای طراحی شده است. این برنامه مورخ ۲۸ و ۲۹ بهمن ۹۹ با موضوع شرایط ولی جامعه و آسیب دوری از ولایت خداوند به روی آنتن می‌رود.

گفتنی است این کتاب مجموعه ۳۰ جلسه سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۲ در مسجد امام حسن مجتبی (ع) مشهد است که به تبیین ارائه درست و کامل از اندیشه اسلامی اختصاص دارد.

برنامه «بیان» به تهیه کنندگی محمدحسین آزما و کارشناسی حجت الاسلام والمسلمین محققیان، روزهای سه شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۲:۴۵ از رادیو معارف به روی آنتن می‌رود.