واحدهای برتر بیمه ای سازمان تامین اجتماعی در سال 85 معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شعبه یک اراک و ساوه در استان مرکزی و شعبه سه کرج از شهرستانهای تهران در این رتبه بندی با در نظر گرفتن عوامل کمی و کیفی از جمله، عملکرد واحدهای درآمد، اجرائیات، بازرسی، امور فنی بیمه شدگان، واحد مستمری ها، نامنویسی و حسابهای انفرادی ، امور اداری، شرایط منطقه ای و ... بالاترین امتیازات را به خود اختصاص داده و به عنوان واحدهای برتر اجرایی تیپ یک ممتاز شناخته شدند.

بر اساس این گزارش، شعب شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری، دو اراک در استان مرکزی و سبزوار در خراسان رضوی به ترتیب به عنوان واحدهای برتر تیپ یک، شعب دزفول استان خوزستان، ابهر استان زنجان و ملایر استان همدان واحدهای اول تا سوم تیپ 2 ، شعب 2 زنجان ، مرند و اهر در استان آذربایجان شرقی واحدهای اول تا سوم تیپ 3 ، شعب پاسارگاد استان فارس، رامشیر استان خوزستان و فراشبند استان فارس به ترتیب جایگاه اول تا سوم واحدهای تیپ 5 سازمان تامین اجتماعی طی سال گذشته بودند که از سوی دفتر نظارت و ارزشیابی امور استانهای این سازمان معرفی شدند.

از میان شعب تامین اجتماعی تهران بزرگ، نیز شعب 13 و 2 به عنوان واحدهای برتر تیپ یک ممتاز بالاترین امتیاز را در این ارزیابی به خود اختصاص دادند.