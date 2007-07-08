استرالیا از شکست مقابل عمان گریخت

به گزارش خبرنگارمهر، استرالیا که یکی از مدعیان قهرمانی مسابقات فوتبال جام ملت های آسیاست، در نخستین دیدار خود برابر عمان غافلگیر شد. این تیم که پیروزی برابر این تیم نه چندان مطرح آسیایی را برای خود راحت تصور می کرد تا آخرین دقایق بازی با یک گل از حریفش عقب بود.

در این بازی که از گروه اول مسابقات جام ملتهای آسیا در شهر بانکوک تایلند برگزار شد ، عمان در دقیقه 31 بازی توسط بدر المایمانی از استرالیا پیش افتاد و با ارائه یک بازی منطقی و دفاعی هماهنگ حملات پرتعداد حریف را تا واپسین دقایق بازی مهار کرد.

شاگردان کالدرون آرژانتینی تا دقیقه 1+90 توانستند مقابل حملات استرالیا دوام بیاورند تا اینکه در این دقیقه تیم کاهیل با تیزچنگی دروازه عمان را گشود و یک امتیاز را به تیمش هدیه داد.

با این تساوی استرالیا و عمان نیزهمانند دیگر تیم های گروه A یعنی تایلند و عراق با یک امتیاز به کار خود در دور نخست مرحله گروهی خاتمه دادند.