تولید بیش از ۳۰۰ محصول و ۱۴۰ خدمت دانش بنیان در دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه امیرکبیر، علی نیکبخت در مراسم بازدید حجت الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها از مرکز نوآوری دانشکده مهندسی برق و برج فناوری ابن سینا دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانشگاه دارای ۱۸ دانشکده، ۱۱ پژوهشکده، ۲۵۰ آزمایشگاه پژوهشی و آموزشی است.

وی افزود: همچنین این دانشگاه دارای ۵۳۶ عضو هیأت علمی، ۱۴ هزار دانشجو در مقاطع مختلف، حدود ۶۶ هزار فارغ التحصیل و دارای بیش از هزار ثبت اختراع داخلی و خارجی است.

مدیر فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: تاکنون توسط اساتید این دانشگاه بیش از ۳۱ هزار و ۵۰۰ مقاله در ژورنال‌های ها و کنفرانس‌های بین المللی چاپ شده است که از این بین بیش از ۱۶ هزار و ۷۰۰ مقاله آی اس آی است و این دانشگاه در زمینه مستندات علمی و ارجاعات رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

نیکبخت خاطرنشان کرد: براساس رتبه بندی کیو اس این دانشگاه رتبه ۴۷۷ دنیا را دارد و درخصوص بحث ارجاعات نیز رتبه ۱۷ بین المللی و نخست کشور را به خود اختصاص داده است که این مورد نشان از کیفیت بالای پژوهش در دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

وی اظهار داشت: تعداد قراردادهای صنعتی این دانشگاه در نیمه نخست امسال نسبت به سال‌های گذشته رشد بسیار خوبی داشته است و این رقم تا پایان سال نیز افزایش خواهد داشت در حال حاضر حجم قراردادهای صنعتی این دانشگاه از بودجه عمومی دانشگاه نیز چند درصد بیشتر است.

مدیر فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: دانشگاه قراردادهای صنعتی شاخصی در حوزه نفت، فناوری اطلاعات و مباحث زیست محیطی دارد.

نیکبخت با بیان اینکه مهارت و اشتغال در این دانشگاه بسیار مورد توجه است، گفت: باشگاه مهارت و اشتغال دانشگاه سال گذشته راه اندازی شد و با وجود شیوع بیماری کرونا توانستیم دوره‌های خوبی را برگزار کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در دانشگاه بیش از ۳۰۰ شرکت فناور و دانش بنیان فعالیت می‌کنند که حدود بیش از ۳۰۰ محصول دانش بنیان و ۱۴۰ خدمت دانش بنیان ارائه کرده اند.

مدیر فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: درحال حاضر شرکت‌های دانش بنیان این دانشگاه بیش از ۴۰۰ خدمت و محصول دانش بنیان ارائه می‌کنند.

نیکبخت اظهار داشت: پروژه ملی ابررایانه در این دانشگاه درحال انجام است و این ابررایانه از قدرت پردازش بسیار بالا برخوردار است که اهمیت این پروژه در بومی بودن دانش متخصصان آن است.